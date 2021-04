Serie A1, prova d'orgoglio di Chieri: Monza battuta, si decide tutto in gara 3

FEMMINILE

Le piemontesi, orfane di Perinelli e Bosio, allungano la sfida dei quarti di finale playoff scudetto

La Reale Mutua Fenera Chieri vince in cinque set (25-23, 19-25, 25-20, 17-25, 15-11) un'autentica battaglia contro la Saugella Monza e porta le brianzole alla sfida decisiva, gara 3, dalla quale uscirà il nome della sfidante dell'Igor Gorgonzola Novara. Una prestazione di cuore per le ragazze di Giulio Cesare Bregoli, che in svantaggio 0-4 nel quinto set hanno rimontato fino al 6-6 per poi avere la meglio al foto-finish. Rammarico per Monza, che ora proverà a sfruttare il fattore campo per conquistare la semifinale dei playoff scudetto di Serie A1. Gabriele Sturaro

Reale Mutua Fenera Chieri-Saugella Monza 3-2 (25-23, 19-25, 25-20, 17-25, 15-11)

- Chieri: Villani 11, Mazzaro 5, Grobelna 19, Frantti 22, Alhassan 9, Mayer 1, De Bortoli (L), Zambelli 3, Meijers 2, Gibertini, Marengo. Non entrate: Sturaro, Laak, Bosio (L). All. Bregoli.

- Monza: Meijners 4, Danesi 14, Van Hecke 19, Orthmann 15, Heyrman 12, Orro 7, Parrocchiale (L), Begic 9, Squarcini, Carraro, Obossa. Non entrate: Negretti (L), Davyskiba. All. Parazzoli.

