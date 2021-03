Serie A1: Busto Arsizio frena sul più bello e Scandicci passa il turno, anche Novara in semifinale

FEMMINILE

Conegliano in versione schiacciasassi trova la 59º vittoria ai danni di Firenze

Sarà la Savino Del Bene Scandicci la formazione che affronterà l'Imoco Volley Conegliano nella semifinale dei playoff scudetto di Serie A1. Le ragazze di Barbolini passano il turno dopo aver ripetuto il successo al tie-break (con i parziali di 22-25, 25-21, 25-22, 22-25, 15-7) di gara 1 condannando all'eliminazione la Unet e-work Busto Arsizio. Si chiude un'annata sulle montagne russe per le bustocche, svoltata con la promozione a head-coach di Marco Musso, ma in cui a lungo andare Gennari e compagne hanno fatto i conti con le fatiche di una stagione lunga e imprevedibile. Lega Pallavolo Serie A Femminile

Una grande prova per Scandicci, che ora se la vedrà con l'avversario più ostico: l'Imoco Volley Conegliano. La 59ª vittoria consecutiva delle gialloblù si concretizza in tre set (13-25, 20-25, 17-25), al termine di una gara condotta senza particolari sbavature contro Il Bisonte Firenze.

Anche l'Igor Gorgonzola Novara bissa il successo di gara 1 in quel di Perugia e conquista l’accesso alle semifinali dei playoff scudetto. Finisce a testa alta la stagione della Bartoccini Fortinfissi, che si arrende in quattro set (22-25, 14-25, 25-20, 22-25) dopo aver dato del filo da torcere alle avversarie, costruite per lottare per ben altri obiettivi rispetto alle umbre.

Savino Del Bene Scandicci-Unet e-work Busto Arsizio 3-2 (22-25, 25-21, 25-22, 22-25, 15-7)

- Scandicci: Pietrini 13, Popovic 10, Stysiak 26, Vasileva 16, Lubian 10, Malinov 5, Merlo (L), Courtney, Bosetti. Non entrate: Cecconello, Carocci (L), Drewniok, Camera, Samadan. All. Barbolini.

- Busto Arsizio: Gennari 13, Stevanovic 14, Poulter 2, Gray 24, Olivotto 7, Mingardi 17, Leonardi (L), Herrera Blanco 3, Escamilla, Piccinini, Bonelli. Non entrate: Bulovic, Cucco (L). All. Musso.

Il Bisonte Firenze-Imoco Volley Conegliano 0-3 (13-25, 20-25, 17-25)

- Firenze: Enweonwu 6, Ogoms 5, Nwakalor 12, Van Gestel 7, Alberti 3, Cambi 2, Panetoni (L), Venturi, Hashimoto. Non entrate: Kone, Lazic, Guerra (L), Acciarri, Lapini. All. Mencarelli.

- Conegliano: Fahr 13, Egonu 9, Hill 8, De Kruijf 5, Wolosz 5, Sylla 8, De Gennaro (L), Gicquel 4, Adams 4, Caravello 1, Gennari 1, Omoruyi 1, Butigan. Non entrate: Folie (L). All. Santarelli.

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Igor Gorgonzola Novara 1-3 (22-25, 14-25, 25-20, 22-25)

- Perugia: Havelkova 15, Aelbrecht 3, Ortolani 9, Carcaces 16, Koolhaas 8, Di Iulio 2, Cecchetto (L), Casillo 3, Angeloni 1, Mlinar, Agrifoglio. Non entrate: Rumori (L), Scarabottini. All. Mazzanti.

- Novara: Bosetti 14, Bonifacio 10, Smarzek 16, Daalderop 14, Chirichella 5, Hancock 4, Sansonna (L), Taje' 1, Herbots, Zanette, Napodano (L). Non entrate: Battistoni, Washington. All. Lavarini.