Serie A1: Monza batte Scandicci e Busto Arsizio chiude al 4º posto

Completata la regular season, ecco il tabellone dei play-off scudetto. Conegliano, Novara, Monza e Busto Arsizio direttamente ai quarti

La Savino Del Bene Scandicci perde contro la Saugella Monza e fa un favore alla Unet e-work Busto Arsizio: le farfalle si portano infatti al quarto posto in classifica, regalandosi i quarti di finale dei play-off scudetto all'ultimo respiro senza dover passare dagli ottavi (ai quali parteciperà la formazione di Barbolini). Il sorpasso si è materializzato dopo il successo per 1-3 (22-25, 25-23, 20-25, 19-25) ai danni della VBC èpiù Casalmaggiore, che ha permesso alle ragazze di Musso di raggiungere quota 45 come le toscane e sorpassarle grazie al miglior quoziente set. Alessandra Molinari

Grande rammarico per la Savino Del Bene Scandicci, che con il quinto posto dovrà passare dagli ottavi di finale affrontando la Zanetti Bergamo. L'ultimo recupero di regular season si è chiuso con una sconfitta per 1-3 (25-20, 21-25, 19-25, 29-31) rimediata in casa contro la Saugella Monza, una formazione che non aveva più nulla da dire essendo già certa della terza posizione.

K.o per Il Bisonte Firenze contro la già retrocessa Banca Valsabbina Millenium Brescia, che con il successo in quattro set (25-20, 20-25, 23-25, 21-25) saluta nel migliore dei modi la Serie A1. Con il nono posto in graduatoria, le bisontine affronteranno la Delta Despar Trentino, sconfitta per 3-1 (21-25, 25-19, 25-18, 25-7) dalla Bartoccini Fortinfissi Perugia.

Definita quindi la griglia degli ottavi di finale dei play-off scudetto:

(5) Savino Del Bene Scandicci - (12) Zanetti Bergamo

(6) Reale Mutua Fenera Chieri - (11) VBC èpiù Casalmaggiore

(7) Bosca S.Bernardo Cuneo - (10) Bartoccini Fortinfissi Perugia

(8) Delta Despar Trentino - (9) Il Bisonte Firenze

Imoco Volley Conegliano, Igor Gorgonzola Novara, Saugella Monza e Unet e-work Busto Arsizio già qualificate ai quarti di finale, in attesa di scoprire chi saranno le proprie avversarie.

VBC èpiù Casalmaggiore-Unet e-work Busto Arsizio 1-3 (22-25, 25-23, 20-25, 19-25)

- Casalmaggiore: Stufi 1, Marinho 2, Kosareva 9, Melandri 8, Montibeller 26, Bajema 14, Sirressi (L), Vanzurova 7, Ciarrocchi 2, Bonciani 1, Maggipinto. All. Parisi.

- Busto Arsizio: Gennari 10, Stevanovic 9, Poulter 1, Gray 21, Olivotto 7, Mingardi 32, Leonardi (L), Herrera Blanco 2, Piccinini, Escamilla. Non entrate: Bulovic, Bonelli, Cucco (L). All. Musso.

Savino Del Bene Scandicci-Saugella Monza 1-3 (25-20, 21-25, 19-25, 29-31)

- Scandicci: Courtney 11, Popovic 7, Stysiak 16, Vasileva 17, Lubian 9, Malinov 7, Merlo (L), Drewniok 2, Pietrini 2, Bosetti, Camera. Non entrate: Carocci (L), Samadan, Cecconello. All. Barbolini.

- Monza: Orro 3, Meijners 16, Danesi 15, Van Hecke 11, Begic 15, Heyrman 7, Parrocchiale (L), Obossa 9, Squarcini 5, Davyskiba 2, Carraro. Non entrate: Orthmann, Negretti (L). All. Gaspari.

Il Bisonte Firenze-Banca Valsabbina Millenium Brescia 1-3 (25-20, 20-25, 23-25, 21-25)

- Firenze: Guerra 14, Acciarri 8, Enweonwu 21, Van Gestel 8, Alberti 9, Cambi 4, Panetoni (L), Lazic 5, Nwakalor, Lapini (L), Venturi, Hashimoto, Kone. All. Mencarelli.

- Brescia: Angelina 26, Veglia 6, Nicoletti 17, Jasper 19, Berti 9, Bechis, Parlangeli (L), Botezat 3, Pericati (L), Cvetnic, Bridi, Biganzoli. All. Micoli.

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Delta Despar Trentino 3-1 (21-25, 25-19, 25-18, 25-7)

- Perugia: Koolhaas 11, Di Iulio 3, Havelkova 19, Aelbrecht 6, Ortolani 19, Angeloni 1, Cecchetto (L), Carcaces 17, Mlinar, Casillo. Non entrate: Scarabottini, Agrifoglio, Rumori (L). All. Mazzanti.

- Trento: Cumino 1, D'Odorico 5, Furlan 6, Piani 11, Marcone 4, Pizzolato 5, Moro (L), Melli 6, Trevisan 4, Bisio 1, Ricci. Non entrate: Fondriest. All. Bertini.

