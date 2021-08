Scandicci e Modena con "Back to Sport", il camp per la ripresa dell'attività tra i giovani

VOLLEY GIOVANILE

Le due società di Serie A sposano il progetto targato Jam Camp per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 18 anni. Tanti fuoriclasse presenti

Dopo il grande successo della prima edizione del 2020, la Jam Camp Academy torna a organizzare "Back to Sport", un progetto nato per offrire ai giovani tra gli 8 e i 18 anni l'opportunità di ricominciare ad allenarsi dopo mesi di forzata inattività, con un programma calibrato per affrontare al meglio la nuova stagione sportiva. Savino Del Bene Scandicci e Modena Volley hanno nuovamente sposato il progetto. Presenti anche grandi personaggi come Dan Peterson, Massimo Barbolini, Tai Agüero e non solo.

Il Basket Jam Camp ed il Volley Jam Camp, due camp distinti per attività ma in perfetta simultaneità presso il Palasport di Salsomaggiore Terme e la Palestra Gerini, si disputeranno dal 22 al 28 agosto e dal 30 fino al 5 settembre.

Tre gli obiettivi: riprendere confidenza col proprio corpo, migliorare la padronanza del gesto tecnico approfondendo i fondamentali di gioco, fare il pieno di entusiasmo. Il tutto, condividendo queste due settimane con fuoriclasse dello sport come Dan Peterson e Massimo Barbolini, senza dimenticare il trio di leggende cubane: Joel Despaigne, Ramon Gato e la Taismary Aguero.

"Dopo l'incredibile successo della prima edizione 2020 - dice Roberto Milocco, fondatore del Jam Camp - non abbiamo avuto alcun dubbio nel tornare a Salsomaggiore Terme per riproporre il format. Salsomaggiore Terme è la città in cui il Jam Camp è nato quasi tre decadi fa, la città in cui viviamo ed operiamo ed è una location unica".

Curiosità. Dan Peterson sarà presente a Salsomaggiore Terme anche per una ricorrenza particolare: celebrare i 40 anni dal primo NBA Camp e i 25 anni di Jam Camp.