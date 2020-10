Ravenna lotta, ma il posticipo va a Modena

VOLLEY MASCHILE

È la classica del volley maschile italiano e non delude quasi mai le attese. L’85º capitolo di una storia lunga settant’anni è un grande spot per la pallavolo: Ravenna e Modena regalano un match di alto contenuto tecnico e agonistico e un campionario di prodezze da una parte e dall’altra. Vince la Leo Shoes, come recita l’albo dei precedenti, ma la Consar esce dal campo a testa altissima e con la consapevolezza di avere lottato alla pari con una delle big di SuperLega. Pinali e Karlitzek viaggiano a braccetto per punti fatti, ma è con l’ingresso di Lavia e Mazorra che Giani trova le chiavi per portare dalla propria parte un match insidioso e pieno di trappole.

Il primo set, in cui le due squadre si fanno male al servizio (6 ace per Ravenna e 4 per Modena), esalta la rimonta della Consar che sotto 18-22 piazza un incredibile e sontuoso rush finale con un attacco di Pinali e un ace lungolinea di Grozdanov: 26-24.

Nel secondo set, dopo un continuo sorpasso e controsorpasso, è la Leo Shoes sul 22 pari a tirare fuori gli artigli: quelli di Lavia, altro ex del match, che mandano Modena sull’1-1 (22-25).

Lavia e Mazorra partono nello starting six di Modena nel terzo set, ed è la mossa che sposta la bilancia dalla parte di Modena. La squadra di Giani piazza due break pesanti: prima un 6-0 col turno al servizio di Karlitzek, che firma due ace, che la Consar è straordinaria a ricucire risalendo fino al 13 pari e portandosi addirittura davanti (14-13); poi con altri 5 punti di fila (con Karlitzek e un altro ace, questa volta di Christenson) che Mengozzi e compagni non riescono a neutralizzare. Il set si chiude 20-25.

Nella quarta frazione, Modena prende subito il vantaggio che riesce a portare fino al termine con i colpi di Karlitzek e Lavia e le difese di Mazorra, con una Consar che cerca fino all’ultimo di rimandare il verdetto senza riuscirci: 19-25.

