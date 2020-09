Presentata la Final Four di Supercoppa a Vicenza

VOLLEY FEMMINILE

Nella Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino-Baston, a Vicenza, è stata presentata la Final Four della 25ª Supercoppa italiana di volley femminile. Un'edizione speciale che si disputerà in una cornice estremamente affascinante: in Piazza dei Signori, tra le meraviglie architettoniche del Palladio, si sfideranno Imoco Volley Conegliano, Unet E-Work Busto Arsizio, Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci.

Sabato alle 18:45 (diretta su Rai Sport HD) la prima semifinale tra le pantere di Daniele Santarelli e le toscane di Massimo Barbolini, mentre alle 21:35 in campo bustocche e novaresi. La finale si giocherà domenica sera alle 21:15, con diretta su Rai 2.

Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile e vicentino, ha portato il suo saluto: "Quando è esplosa la pandemia, ci siamo detti 'Quando ripartiremo, dovremo farlo alla grande'. Non sarà facile per le atlete giocare all'aperto, ma ho constatato che tutte le parti in causa hanno compreso l’importanza di ripartire per ritornare presto al top".