Pallavolo, arriva la seconda stagione di "MAI MOLAR": il docu-reality di Rana Verona tra Coppa Italia e retroscena

UNA SERIE PER TUTTI, UNA STORIA IN CUI RICONOSCERSI

Un docu-reality che parla a chi ama la pallavolo e a chi non ha mai seguito una partita, con un linguaggio coinvolgente e accessibile, capace di avvicinare al volley anche chi non lo vive abitualmente dagli spalti. La forza del racconto sta nell’umanità dei protagonisti: nei sogni che li spingono a mettersi in gioco, nelle delusioni che ne mettono alla prova la fiducia, nei legami che li aiutano a ripartire. Esperienze nelle quali ciascuno può ritrovare qualcosa di sé. La serie invita così il pubblico a condividere un percorso che va oltre la competizione e tocca la vita di tutti: scoprire il proprio ruolo in una squadra, imparare ad affidarsi e affrontare il cambiamento. Un’esperienza in cui ciascuno può riconoscersi, tra il desiderio di farcela e la volontà di superar se stessi.