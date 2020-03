Ortolani-Monza, fine della storia: rescisso il contratto

VOLLEYMERCATO

Scossone in casa Saugella: Monza ha rescisso il contratto che la legava a Serena Ortolani, capitana delle brianzole nelle ultime tre stagioni. Notizia senz'altro inaspettata, che lascia spazio a molte ipotesi e poche certezze.

Instagram Serena Ortolani rescinde il contratto con la Saugella Monza dopo 3 stagioni da capitana. Moglie di Davide Mazzanti, madre di Gaia, atleta che si è sempre distinta per le sue qualità dentro e fuori dal campo.





A riportare la notizia è Luca Muzzioli. Non è ancora noto se ci siano state delle divergenze tra la società e la 4 volte campionessa d'Italia. Da valutare se e come cambieranno le strategie di mercato per Monza, che deve salutare non solo il proprio opposto titolare, ma anche un'atleta dal peso all'interno dello spogliatoio decisamente importante.