Monza, ecco Parisi: "Sono in una realtà ambiziosa"

Volley Femminile

di

Giacomo Magnani

Dalla Candy Arena arrivano le prime dichiarazioni di Carlo Parisi, nuovo allenatore di Monza che sostituisce l'esonerato Massimo Dagioni. L'ex-tecnico di Scandicci ha svolto nel pomeriggio il primo allenamento con la squadra, in vista del debutto di mercoledì 15 gennaio alle 20:30 contro il peggior avversario possibile: l'Imoco Volley Conegliano campione del mondo. Ancora assenti Meijners e Orthmann, di rientro dagli impegni con le Nazionali di Paesi Bassi e Germania e pronte ad aggregarsi al gruppo nella giornata di domani.

"Come tutte le novità le sensazioni sono positive - ha dichiarato Parisi. C'era tanta voglia di rimettersi in gioco e questa è sicuramente un'ottima possibilità per farlo. Il Consorzio Vero Volley è una realtà con le giuste ambizioni". Un commento anche sulla situazione del roster: "Sono molto contento della squadra che abbiamo, un po' dispiaciuto invece che il percorso inizi con una sequenza di impegni, uno dopo l'altro, che non ci permetteranno di fare molte ore di allenamento. Era però per me importante ricominciare e farlo qui è motivo di grande soddisfazione".

Tra i successi del tecnico classe 1960, impossibile dimenticare quelli raccolti sulla panchina di Busto Arsizio: Parisi è infatti l'artefice dello storico Triplete delle farfalle, capaci nel 2012 di fare en plein di trofei conquistando Scudetto, Coppa Italia e Coppa CEV. A Monza ritrova Floortje Meijners, anche lei protagonista di questo straordinario risultato ottenuto 8 anni fa. E ora una nuova esperienza da vivere con entusiasmo, consapevole di essere approdato in un consorzio, quello Vero Volley, che promette grandi successi già a partire da quest'anno.

Le partite della Saugella Monza e del campionato di Serie A1 femminile saranno trasmesse gratuitamente sul sito e sull'app di SportMediaset.