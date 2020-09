Modena Volley "di nuovo in giallo", per una storia da ricordare

Ecco uno degli eventi più attesi della pre-season per i tifosi: svelate le maglie home e away della Leo Shoes Modena che prenderà parte a tutte le competizioni della nuova stagione 2020/21, a partire dalla semifinale di andata di Supercoppa italiana contro Perugia. "Di nuovo in giallo" è il claim che accompagna la presentazione della nuova divisa che indosseranno i ragazzi di Andrea Giani, una divisa che torna ad avere il giallo "Modena" come colore dominante. Le nuove divise ostituiscono le ampie righe orizzontali delle ultime stagioni con il giallo come colore principale riservando al blu scuro solo il collo tagliato a V, la manica ed il fianco sinistro. La seconda divisa, nello stesso design minimal, si presenta invertita rispetto a quella home, completamente blu con dettagli e profili in giallo.