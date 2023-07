Lega Volley Summer Tour: Casalmaggiore si conferma e vince in rimonta la Supercoppa

A SAN BENEDETTO

La Stabili bissa il successo dell'anno scorso, sconfiggendo la Vero Volley col punteggio di 13-15, 15-7, 16-14 e una sontuosa Valentina Zago. Busto Arsizio chiude terza

© ufficio-stampa La prima tappa del Lega Volley Summer Tour, che assegnava la Supercoppa Italiana a San Benedetto del Tronto, premia la Stabili Casalmaggiore. La formazione cremonese conferma il successo dell'anno scorso e sconfigge ancora la Vero Volley Milano in rimonta: dopo aver perso 15-13 nel primo set, ecco il 15-7 del secondo e la vittoria per 16-14, sulla spinta di Valentina Zago. Completa il podio Busto Arsizio, che batte 2-1 Lecco nella finalina.

La prima tappa del Lega Volley Summer Tour, che assegnava la Supercoppa Italiana in questo torneo di beach volley 4x4, premia nuovamente la Stabili Casalmaggiorte. La formazione cremonese trionfa a San Benedetto del Tronto, bissando il successo della finale dell'anno scorso e regolando ancora la Vero Volley Milano, che si arrende in rimonta dopo aver vinto il primo set (13-15, 15-7, 16-14). La partenza delle campionesse in carica è buona, ma poi emerge il talento di Traballi e Fiesoli, che trascinano Milano alla rimonta fino al 10-10. Qui lo scatto decisivo è delle milanesi, che vincono 15-13. Il colpo potrebbe essere fatale per Casalmaggiore, che invece reagisce con veemenza e con la partenza sontuosa nel secondo set: Valentina Zago è incontenibile e le sue compagne con lei, fino ad indirizzare definitivamente un set dominato e vinto 15-7. L'inerzia a questo punto sembra tutta per le detentrici, ma la Vero Volley non si arrende. Negretti trascina Milano fino al vantaggio, riassorbito da Casalmaggiore, che vola sul 14-12 e si vede annullare due match point. Si va ai vantaggi e vincono Zago e compagne col punteggio di 16-14. Terza Supercoppa Italiana per la Stabili, la seconda consecutiva.

Il podio viene completato dalla Motorola Busto Arsizio, che sconfigge la Bvt Picco Lecco col punteggio di 2-1 (15-13, 8-15, 15-13). La partenza è migliore per le bustocche, che trovano un grande asse e una grande sintonia tra Brandi e Frangipane, decisive per l'allungo definitivo sulle lecchesi e la vittoria nel primo set. La reazione delle rivali è veemente, con un secondo set dominato e vinto 15-8, ma nel terzo parziale riemerge la qualità di Busto, che vince 15-13 e sale sul podio. La finale per il quinto posto era andata alla Megabox Vallefoglia, vincitrice su Brescia. Il Lega Volley Summer Tour vivrà ora altre due tappe, assegnando Coppa Italia e Campionato Italiano rispettivamente a Riccione e Lignano Sabbiadoro.