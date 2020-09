Le Serie A ripartono da Bergamo: presentati i campionati 2020/21

VOLLEY FEMMINILE

È stata una mattinata ricca di emozioni quella vissuta in occasione della presentazione ufficiale dei campionati di Serie A1 e A2 di pallavolo femminile. Il tutto è avvenuto in una location tanto bella quanto simbolica: il Teatro Sociale di Bergamo, epicentro della crisi sanitaria che ha colpito l'Italia e non solo. #ripartiAmo: è con quest hashtag che la Lega Volley ha inaugurato una nuova stagione di pallavolo in rosa. Serie A1 e A2 femminile al via! Rubin / LVF

Rubin / LVF

Come il colore della VBC èpiù Casalmaggiore, che rinuncia per il resto dell'annata alla propria capitana, Carli Lloyd, che ha annunciato lo stop per dedicarsi alla ben nota gravidanza. Tanti gli ospiti sul palco: dai presentatori (Consuelo Mangifesta e Alessandro Antinelli) al presidente di Lega, Mauro Fabris, passando per il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori e il coach della Zanetti Bergamo, Daniele Turino, accompagnato dalla capitana Sara Loda. Trasmesso anche un "muro" virtuale con tutte le capitane dei club di A1 e A2, tra cui hanno parlato Veronica Angeloni, Joanna Wołosz, Noemi Signorile e Cristina Chirichella.

C'è stata poi l'occasione di festeggiare un anniversario che cade proprio il 15 settembre: il titolo Mondiale conquistato dalla Nazionale italiana femminile alla Max-Schmeling-Halle di Berlino nel 2002. Gran parte delle giocatrici protagoniste di quella straordinaria cavalcata (Piccinini, Lo Bianco, Rinieri e non solo) sono salite sul palco per celebrare la maggiore età dell’oro iridato, ricordando anche l'indimenticabile Sara Anzanello, scomparsa il 25 ottobre 2018.