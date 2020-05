L'annuncio della Savino Del Bene: "Malinov resta a Scandicci"

UFFICIALE

La Savino Del Bene Volley comunica che la palleggiatrice Ofelia Malinov sarà una atleta della squadra del patron Nocentini anche nella stagione 2020/21. La regista azzurra classe 1996 vestirà, infatti, la maglia della Savino Del Bene Scandicci per la terza stagione consecutiva. Dopo 69 partite e oltre 200 punti siglati, la storia insieme di Malinov e Scandicci continua.

Le parole di Malinov: "Sono felicissima di fare un altro anno alla Savino Del Bene Scandicci, non vedo l’ora di iniziare. Sono carichissima dopo tutto quello che c’è stato e ho una voglia incredibile di poter vincere qualcosa e portare qualcosa di importante a questa società che di anno in anno punta sempre più in alto. Dispiace per come sia finita questa stagione ma, comunque, questo dispiacere si trasforma in una grande voglia di tornare a giocare. Sono carica per tornare a lavorare in palestra a Scandicci che per me è come una seconda casa".