La UYBA parla spagnolo: ecco Ana Escamilla

Una giocatrice spagnola per la nuova Unet e-work Busto Arsizio: Ana Escamilla, schiacciatrice della nazionale e nell'ultima stagione impegnata nella Bundesliga tedesca con la maglia dell'SC Potsdam, è pronta per la nuova avventura in Italia.

Sarà la prima atleta iberica nella storia delle biancorosse: "Dal momento in cui la UYBA mi ha contattata è esploso un grande entusiasmo. Sono grata al club per l'opportunità che mi sta dando di giocare in una squadra così straordinaria".

"So che il campionato italiano è uno dei migliori campionati del mondo. È un sogno per me giocarci e riguardo alla UYBA so che è un club eccellente e con molta storia. Ho seguito la squadra nelle ultime stagioni e mi ricordo bene la meravigliosa vittoria della Coppa CEV nel 2019".

"Anche nell'ultimo campionato le farfalle hanno mostrato un buonissimo livello. Non vedo l'ora di entrare al PalaYamamay: per la prossima stagione spero di dare il mio contributo affinchè la squadra possa continuare ad essere un top team e spero di essere in grado di affrontare tutte le sfide che ci poniamo come squadra".

