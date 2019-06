Italvolley, paura per la Egonu: malore dopo il match, notte in ospedale

13/06/2019

Paura per Paola Egonu dopo la vittoria della sua Italia contro la Corea del Sud a Perugia . La schiacciatrice azzurra ha accusato un malore nei minuti successivi al match ed è stata portata via in barella. Per lei notte in ospedale e in giornata sono previsti nuovi accertamenti medici per capire le cause. Le prime indiscrezioni parlano di un calo di pressione dovuto al caldo all'interno del PalaBarton.