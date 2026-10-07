Il mondo del volley piange Stefania Corna: l'ex palleggiatrice è morta a 35 anni

Il mondo del volley è in lutto. All'età di 35 ani è morta Stefania Corna, ex pallavolista, dopo una lunga malattia affrontata con coraggio che si è ripresentata e l'ha strappata al marito Alejandro e alla sua famiglia. Cresciuta nella Foppapedretti Bergamo, ha conquistato l'A1 con Giaveno nella stagione nella 2011/12 prima di trasferirsi alla Pomì Casalmaggiore nell'anno successivo. Poi le esperienze con Montichiari e Scandicci prima del passaggio all'estero, esattamente al Kanti Schaffhausen, in Svizzera.