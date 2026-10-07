Il mondo del volley piange Stefania Corna: l'ex palleggiatrice è morta a 35 anni

Il mondo del volley è in lutto. All'età di 35 ani è morta Stefania Corna, ex pallavolista, dopo una lunga malattia affrontata con coraggio che si è ripresentata e l'ha strappata al marito Alejandro e alla sua famiglia. Cresciuta nella Foppapedretti Bergamo, ha conquistato l'A1 con Giaveno nella stagione nella 2011/12 prima di trasferirsi alla Pomì Casalmaggiore nell'anno successivo. Poi le esperienze con Montichiari e Scandicci prima del passaggio all'estero, esattamente al Kanti Schaffhausen, in Svizzera.
Nel 2015 il ritorno in Italia e l'avventura a Maglie in B1. Un biennio importante che le permette di trasferirsi al Cutrofiano dove conquista un'altra promozione, questa volta in A2. Chiude la sua carriera, nel 2023-2024, con la Blu Volley Pesaro. In mezzo sono da segnalare le avventure al Carthage, in Tunisia (2017-2018) e alla CBL Costa Volpino (2022-2023) dove vince il campionato di B1. Dopo il ritiro l'ex palleggiatrice coltiva la sua passione per le lingue diventando insegnante di inglese. I funerali avranno luogo nella Chiesa S. Giorgio M. in Boltiere (Bergamo) nella giornata di venerdì 9 ottobre alle ore 10:00.