il LUTTO

Il mondo del volley piange Stefania Corna: l'ex palleggiatrice è morta a 35 anni

Nel 2024 l'ultima avventura alla Blue Volley Pesaro prima di dedicarsi all'insegnamento: a vincerla una lunga malattia

07 Ott 2026 - 12:38
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© instagram

© instagram

Il mondo del volley è in lutto. All'età di 35 ani è morta Stefania Corna, ex pallavolista, dopo una lunga malattia affrontata con coraggio che si è ripresentata e l'ha strappata al marito Alejandro e alla sua famiglia. Cresciuta nella Foppapedretti Bergamo, ha conquistato l'A1 con Giaveno nella stagione nella 2011/12 prima di trasferirsi alla Pomì Casalmaggiore nell'anno successivo. Poi le esperienze con Montichiari e Scandicci prima del passaggio all'estero, esattamente al Kanti Schaffhausen, in Svizzera.

Nel 2015 il ritorno in Italia e l'avventura a Maglie in B1. Un biennio importante che le permette di trasferirsi al Cutrofiano dove conquista un'altra promozione, questa volta in A2. Chiude la sua carriera, nel 2023-2024, con la Blu Volley Pesaro. In mezzo sono da segnalare le avventure al Carthage, in Tunisia (2017-2018) e alla CBL Costa Volpino (2022-2023) dove vince il campionato di B1. Dopo il ritiro l'ex palleggiatrice coltiva la sua passione per le lingue diventando insegnante di inglese. I funerali avranno luogo nella Chiesa S. Giorgio M. in Boltiere (Bergamo) nella giornata di venerdì 9 ottobre alle ore 10:00.

volley

Ultimi video

06:41
DICH VELASCO QUIRINALE DICH

Velasco: "Gruppo unito e fantastico"

01:07
MCH MATTARELLA VOLLEY NAPOLI MCH

Europei Volley, anche Mattarella in piazza del Plebiscito per Italia-Svezia

00:51
DICH EKATERINA ANTROPOVA DICH

Volley, Antropova: "La Turchia è stata migliore di noi"

00:17
DICH MYRIAM SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Questo argento brilla quanto l'oro"

01:34
RULLO VOLLEY ITALIA-POLONIA 5/9 SRV

L'Italia piega la Polonia e vola in finale agli Europei

00:38
DICH EGONU POST POLONIA DICH

Egonu: "Fiera della squadra. Con la Turchia daremo tutto"

01:48
DICH VELASCO POST POLONIA DICH

Velasco: "Amo queste partite. Domani sarà tosta e lunga"

01:03
RULLO/13 VOLLEY ITALIA-SVEZIA 2/9 SRV

L'Italia di Velasco rimonta la Svezia e vola in semifinale all'Europeo

10:52
DICH VELASCO DICH

Velasco: "La mia squadra segua l'esempio di Fede Brignone"

06:24
DICH DE GIORGI DICH

De Giorgi: "Europeo? L'obiettivo è arrivare a Milano per la finale"

02:44
DICH PRES MANFREDI DICH

Manfredi: "L'obiettivo è qualificarci per le Olimpiadi del 2028"

01:58
Volley, le squadre azzurre

Volley, le squadre azzurre

01:10
DICH VELASCO SU MOVIMENTO PALLAVOLO SRV

Velasco: "Dobbiamo pensare di non aver vinto nulla"

02:20
DICH ROBERTO PIAZZA (ALLENATORE MILANO) 21/10 DICH

Piazza: "L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Andiamo avanti"

01:11
DICH LUCIO FUSARO (PRESIDENTE POWERVOLLEY MILANO) 21/0 DICH

Fusaro: "L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Andiamo avanti"

06:41
DICH VELASCO QUIRINALE DICH

Velasco: "Gruppo unito e fantastico"

I più visti di Volley

Elena Pietrini, schiacciatrice della Savino Del Bene Scandicci, in versione modella.

"Un estate al mare": i ricordi delle pallavoliste

Volley: Europei donne, Italia ko in finale, Turchia vince al tie-break

Federica Squarcini, gli occhi dolci del volley italiano

Mariana torna in Brasile dopo una stagione a Monza

Conegliano, la francese Gicquel sarà la vice-Egonu

Milano incorona la Polonia: Francia battuta e titolo europeo confermato

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:00
La Mini diventa un camper
 Nazionale italiana
12:59
Italia, il punto sulla Nations League dopo quattro giornate: gli scenari tra quarti e retrocessione
12:58
Caso RD Congo, la replica della Fifa
DICH CARDINALE SU SAN SIRO
12:57
Cardinale: "Ecco cosa faremo a San Siro. Fare come in Premier"
Che gol di Nico Paz!
12:56
Che gol di Nico Paz!