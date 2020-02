I trionfi di Busto e Monza sono su Mediaset Play

A1 FEMMINILE

La 4ª giornata di ritorno ha regalato, tra le altre cose, due partite dai verdetti molto importanti. Una di queste è senz'altro la schiacciante vittoria della Unet E-Work Busto Arsizio, che in casa ha surclassato per 3-0 la Igor Gorgonzola Novara reduce da un non positivo periodo di forma, come confermato anche dal direttore generale Leonardi nel giorno successivo alla sconfitta: "Ho visto in campo una squadraccia".

Collegandosi al sito https://www.mediasetplay.mediaset.it/, cliccando la sezione SportMediaset per poi cercare i contenuti dedicati al volley femminile, è possibile rivivere tutte le emozioni della giornata appena trascorsa, tra cui l'importantissima vittoria della Saugella Monza che in terra toscana contro la Savino Del Bene Scandicci ha trovato una vittoria fondamentale non solo per il morale, ma anche per la classifica, avendo scavalcato la Èpiù Pomì Casalmaggiore sconfitta al PalaAgnelli di Bergamo dalla Zanetti.

BUSTO ARSIZIO-NOVARA 3-0

SCANDICCI-MONZA 2-3

CUNEO-BRESCIA 2-3

CONEGLIANO-CASERTA 3-0

BERGAMO-CASALMAGGIORE 3-1