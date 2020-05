Gli allenamenti possono riprendere: il protocollo della FIPAV

VOLLEY

La FIPAV ha emanato il protocollo di ripresa degli allenamenti valido, a partire da lunedì 25 maggio, per pallavolo, beach volley e sitting volley. Dovranno essere rispettate le norme di distanziamento sociale senza alcun assembramento e a porte chiuse all’interno delle rispettive associazioni/società sportive o nei centri di allenamento federale.

La Federazione Italiana Pallavolo, con la stesura di tale protocollo, confida nel senso di responsabilità dei propri tesserati e degli addetti ai lavori ricordando che resta di fondamentale importanza l’adottare comportamenti di buon senso sempre nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19.

Il protocollo è destinato a:

‒ associazioni/società sportive affiliate alla FIPAV​,

‒ centri di allenamento federale​,

‒ palestre o palazzetti dello sport in cui si allenano le associazioni/società​,

‒ figure tecniche e sanitarie per la pallavolo​,

‒ atleti.

Il protocollo persegue tali scopi:

- la ripresa di allenamenti di pallavolo, beach volley e sitting volley nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di distanziamento sociale emanate dalle autorità governative in relazione all’emergenza epidemiologica in atto​;

- la ripresa dell’attività degli allenatori​;

- definire delle linee guida semplici​;

- garantire la sicurezza di atleti e tecnici definendo regole chiare su ciò che è consentito e cosa no.

La documentazione governativa e federale completa è disponibile qui.