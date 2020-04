Girandola di centrali in Serie A1: Bonifacio a Novara? Fahr verso Conegliano

VOLLEYMERCATO

Dopo una prima fase di stallo, anche il mercato dei centrali è entrato nel vivo. Tra le squadre più attive in questo settore ci sono Novara e Conegliano, senza dimenticare Busto Arsizio che con la possibile partenza di Bonifacio e Washington dovrebbe costruire da zero il reparto. Bonifacio tra Busto Arsizio a Novara Instagram

Italy Photo Press Due stagioni di alto livello con la Unet E-Work Busto Arsizio e ora il possibile ritorno alla base, a Novara. È la situazione che si è creata attorno al nome di Sara Bonifacio.





Incassato il "no" di Raphaela Folie e Anna Danesi (resteranno a Conegliano e Monza), l'AGIL Volley ha deciso di insistere su Fahr da Firenze o Bonifacio da Busto Arsizio (il cartellino di quest'ultima è di proprietà delle piemontesi). Con l'addio di Barbolini, che giusto due anni fa aveva avallato la partenza di Bonifacio perché poco presa in considerazione nelle rotazioni, la centrale classe '96 potrebbe fare ritorno alla base. In questo modo, l'italo-tedesca Fahr andrebbe a comporre la batteria dei centrali dell'altro club interessato a lei, ovvero Conegliano.

De Kruijf, Folie, Fahr e una quarta centrale in arrivo per le campionesse del mondo. I (pochi) movimenti di mercato dell'Imoco dovrebbero essere questi, con Kimberly Hill che probabilmente andrà avanti ancora una stagione, quella pre-olimpica, prima di appendere le ginocchiere al chiodo.

Instagram Haleigh Washington lascerà la Unet E-Work Busto Arsizio. Sulla centrale americana ci sono infatti la Savino Del Bene Scandicci, che vorrebbe affiancarla a Lubian e Stevanović, e l'Igor Gorgonzola Novara, pronta a cautelarsi nel momento in cui Veljković dovesse partire.





Novara, quindi, che si affiderebbe alla capitana Chirichella, Bonifacio e una centrale straniera che sarà con ogni probabilità Haleigh Washington, soffiata alla Savino Del Bene Scandicci. Le toscane punteranno ancora su Lubian, in continuo miglioramento dopo i primi mesi di adattamento, e Mina Popović da Casalmaggiore. Ancora da valutare il futuro di Jovana Stevanović: inizialmente data in partenza, la serba ora potrebbe restare e giocarsi le sue chance proprio con la sua compagna di Nazionale.