Gaspari è il nuovo allenatore della Saugella Monza

CAMBIO IN PANCHINA

La Saugella Monza ha il nuovo tecnico: Marco Gaspari sostituisce Carlo Parisi. Tra gli allenatori più talentuosi del panorama pallavolistico italiano, uno dei pochi che a soli 30 anni ha centrato una finale scudetto, Gaspari è pronto a vivere la sua prima avventura sulla panchina della prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley.

Formatosi con successo grazie alle importanti esperienze come assistente allenatore a Perugia, dove ha vinto una Champions League, come vice a Jesi, in cui ha trionfato in Challenge Cup, e come primo a Conegliano, Baku, Piacenza, Modena e Casalmaggiore, il tecnico marchigiano metterà a disposizione della Saugella tutte le sue conoscenze, guidando la squadra rosablù nella sua quinta stagione in Serie A1 femminile, la terza in una competizione europea.

"Sono davvero molto felice di arrivare in una realtà ambiziosa come quella del Consorzio Vero Volley – ha commentato l’allenatore. La reputo una grande opportunità, visto che la Saugella Monza ogni anno ha fatto degli step di crescita notevoli. Essere parte di questa struttura e di questo gruppo è una sfida. A me piace avere sfide importanti e per questo sono motivato a cercare di portare il club più in alto possibile".

"Siamo davvero soddisfatti di aver portato da noi un tecnico talentuoso come Marco – ha dichiarato il direttore sportivo del Consorzio Vero Volley, Claudio Bonati -. Pur essendo giovane, infatti, ha già avuto diverse esperienze di alto livello, motivo per cui siamo certi che potrà intraprendere un percorso importante anche nella nostra realtà. È un allenatore preparato e motivato che porterà nuova energia al gruppo che stiamo allestendo con l’obiettivo di migliorare risultati delle passate stagioni".