Firenze si rinforza: Kone e Beliën al centro, Hashimoto in regia

Il mercato de il Bisonte Firenze prosegue con l'annuncio della prima giocatrice giapponese nella storia del club: Naoko Hashimoto, palleggiatrice 35enne che ha firmato un contratto annuale. Ma non è tutto, perché le toscane possono chiudere per altri due innesti al centro: Yvon Beliën, di rientro dopo tre stagioni in Turchia, e Fatim Kone, reduce da due anni con il Club Italia.