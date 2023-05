Finale Superlega maschile: Trento vince gara-1, superata Civitanova  

VOLLEY

L’Itas trionfa 3-1 contro la Lube e si porta a casa il primo round delle finali Scudetto

© ipp Il primo round delle finali Scudetto della Superlega maschile di volley è di Trento: l’Itas supera 3-1 la Lube Civitanova, con il punteggio di 25-23, 23-25, 25-23, 25-17. Primi due set di assestamento per le squadre, che alzano il livello in un accesissimo terzo set. Kaziyski e Michieletto protagonisti per il Trentino volley, non è bastato un super Nikolov alla Lube. Gara-2 è in programma giovedì 4 maggio, ore 20.30, a Civitanova.

Si porta sull’1-0 l’Itas Trentino nelle finali Scudetto della Superlega contro la Lube Civitanova. In avvio qualche errore di troppo in battuta per la Lube, che inizia il primo set inseguendo di tre punti. Trento lavora bene in ricezione, allungando sull’11-8. Zaytsev fatica ad entrare in partita per Civitanova, mentre tra le file dell’Itas Podrascanin è micidiale a muro. Gli errori dai nove metri degli ospiti continuano, ma riescono comunque a tornare sul -1 con gli attacchi di Nikolov. L’ace di Anzani accende il finale di set, che però viene portato a casa dall’Itas 25-23.

L’avvio del secondo set non è troppo differente, con il grande lavoro di Trento a muro. Gli attacchi di Yant non sono precisi, ma la Lube resta comunque faticosamente a contatto: l’errore di Kaziyski vale il sorpasso dell’8-7 per gli ospiti, con i padroni di casa che però si rimettono subito in carreggiata. La difesa di Sbertoli e compagni è ottima, e l’Itas prende nuovamente un piccolo vantaggio, sul 17-14. I due errori consecutivi di Lavia riportano sotto Civitanova, che passa anche in avanti con l’ace in battuta di Nikolov. Il bulgaro è una furia, e regala il pareggio alla Lube, che con il 25-23 si porta sull’1-1. Sulle ali dell’entusiasmo la squadra di Blengini parte forte nel terzo set, che però resta equilibrato a lungo: Micheletto da una parte e Nikolov dall’altra si prendono la scena, ma nel momento decisivo sono gli attacchi di Kaziyski a fare la differenza: la squadra di Lorenzetti va sul 2-1, vincendo il terzo set 25-23. Nel quarto set le energie iniziano piano piano ad esaurirsi, con l’equilibrio che continua a regnare. L’Itas tiene un paio di punti di vantaggio per tutto l’andamento del set, e preme sull’acceleratore nel finale con i punti di Michieletto, che valgono il 25-17. Vince 3-1 l’Itas e si porta sull’1-0. Gara-2 è in programma giovedì 4 maggio, ore 20.30, a Civitanova.