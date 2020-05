Filottrano e Macerata uniscono le forze: si riparte dalla Serie A2?

Lardini Filottrano ed Helvia Recina Macerata ripartono insieme per dare forza ad un progetto sportivo aperto e ad ampio respiro. Non ci sono comunicazioni in merito alla categoria, ma ad oggi la nuova formazione marchigiana dovrebbe ripartire dalla Serie A2. Secondo le voci emerse nei giorni scorsi, la sede di gioco potrebbe essere il PalaFontescodella (noto anche come Marpel Arena) che fino al 2015 ha ospitato la Lube, all'epoca situata a Macerata.