Federvolley per l'ambiente con Linea Gialla: "Salviamo il mare dalle reti da pesca"

L'INIZIATIVA

La prima tappa ha visto il recupero dal mare di due reti fantasma da parte della divisione subacquea di Marevivo

Un oggetto indispensabile per la pallavolo, quella rete che divide le due squadre in campo, è in verità una delle principali minacce di un ecosistema delicatissimo, quello dei mari. Da questa esigenza, la salvaguardia dei fondali e delle biodiversità marine, nasce la nuova iniziativa di Federazione Italiana Pallavolo e DHL Express Italy: Linea Gialla. La partenza è dalla Sicilia, dove è avvenuto il recupero da parte di Marevivo di due reti fantasma: una nell’Area Marina Protetta Capo Gallo - Isola delle Femmine (PA) e la seconda a San Vito Lo Capo (TP).

Si tratta di reti da pesca lunghe complessivamente 3000 metri, abbandonate nei fondali marini, attrezzi tra i più comunemente dispersi nei mari di tutto il mondo e responsabili di gravi danni all’ecosistema marino.

Nazzarena Franco, CEO di DHL Express Italy: "La sostenibilità è per noi una priorità, il pianeta è la nostra casa e dobbiamo tutelarlo e gli atleti e le atlete del volley insieme a FIPAV, che coinvolge migliaia di giovani, ci sembrano i migliori ambasciatori per un tema così importante. Le nuove generazioni sono particolarmente attente ai temi di ecologia e ambiente ed è soprattutto a loro che noi vogliamo rivolgerci".

Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione Italiana Pallavolo: "Linea Gialla ci è piaciuta da subito. A volte non si pensa che un oggetto che per noi è parte integrante, come la rete, possa essere un pericolo per i nostri bellissimi mari. Sono orgoglioso che le nostre squadre Nazionali abbiano sulla maglia il nome di un’azienda che crede e lavora per la sostenibilità a 360º".

Le operazioni di recupero sono state effettuate da Marevivo, che dal 1985 lavora per la tutela del mare e dell’ambiente, alla presenza della Federazione Italiana Pallavolo, nelle persone di Julio Velasco, direttore tecnico Nazionali giovanili del settore maschile, Marco Mencarelli, direttore tecnico delle Nazionali giovanili del settore femminile e ai due liberi delle Nazionali Juniores Martina Armini e Damiano Catania.