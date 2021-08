Europei femminili: l'Italia è perfetta, netto 3-0 alla Croazia

VOLLEY

Le azzurre di Mazzanti giocano una grande partita e vincono 25-15, 25-23, 25-14, ipotecando il primo posto. Paola Egonu è straripante: 24 punti

Una grandissima Italia travolge la Croazia nella quarta giornata della fase a gironi degli Europei femminili di volley. A Zadar, le azzurre giocano la partita perfetta e travolgono la formazione di Daniele Santarelli: 25-15, 25-23, 25-14 i parziali che consentono alle ragazze di Davide Mazzanti di ipotecare il primo posto nella Pool C. Strepitosa Paola Egonu, che mette a referto 24 punti e 3 ace, bene anche Elena Pietrini che ne realizza 14.

Se le prestazioni contro Bielorussia, Ungheria e Slovacchia non potevano soddisfare Davide Mazzanti, il netto 3-0 alla Croazia che assicura virtualmente il primo posto all'Italia nella fase a gironi degli Europei femminili di volley regala quasi solo buone notizie. Le azzurre partono benissimo, soprattutto in attacco e in battuta: Paola Egonu inaugura il match con una serie di attacchi violenti e precisi, accompagnati da cinque ace condivisi con l'altra azzurra trascinatrice nelle prime tre partite, Elena Pietrini. Un avvio dirompente che travolge le ragazze allenate da Santarelli, che nonostante due timeout non riesce a suonare la carica: l'Italia doppia le avversarie e vola addirittura sul 19-8, prenotando il primo set che si chiude sul 25-15.

Dopo il blackout, la Croazia si sveglia e il secondo parziale si lotta punto su punto, grazie ad un'incisività completamente diversa di Fabris e compagne. Le azzurre, però, hanno dalla loro un'incontenibile Paola Egonu, ben aiutata anche da Pietrini e Sylla: da un suo pallonetto nasce il punto del 25-23 che vale il 2-0. Il secondo set perso restituisce incertezze alle ragazze di Santarelli, e l'avvio del terzo parziale non è dei migliori: 7-3 prima del timeout, con una super Elena Pietrini. L'Italia è in pieno controllo e sale sul 13-4, punto sul quale arriva l'unica vera nota storta della serata: l'infortunio di Fahr a seguito di un'invasione croata. Un episodio che fortunatamente non influisce sul dominio azzurro: 18-6, risultato che consente a Mazzanti di fare rotazioni e, oltre al cambio obbligato con Danesi al posto di Fahr, c'è spazio anche per l'esordio di Parrocchiale. Finisce in festa per l'Italia: 25-14 e quarta vittoria in altrettante partite. Adesso, l'ultimo match del raggruppamento contro la Svizzera, per certificare un primo posto nel girone già ipotecato dopo lo strepitoso 3-0 alla Croazia.