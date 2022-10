Egonu, parla l'agente: "Paola ferita dalle critiche ma ama la Nazionale"

IL CASO

Marco Raguzzoni: "Il suo uno sfogo a caldo, è provata da giorni molto difficili"

Raguzzoni, parlando a La Gazzetta dello Sport, continua: "Nell'audio del video uscito sui social forse non si sente ma nel nostro dialogo Paola dice anche che è stanca di essere pesantemente criticata ogni volta che sbaglia una partita come avesse ammazzato qualcuno. Ha 23 anni e subire tutte queste critiche quando non rende al meglio in una gara è un peso difficile da gestire".

Il procuratore, che cura anche gli interessi del ct azzurro Mazzanti, conclude: "Non so chi abbia pronunciato le famose parole (quelle del "mi chiedono perché sono italiana", ndr). Di sicuro bisogna sostenere queste ragazze anche quando si perde e accettare le sconfitte. I risultati dell'Italia fanno bene a tutto il movimento".