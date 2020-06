Daniele Turino è il nuovo allenatore della Zanetti Bergamo

SERIE A1 FEMMINILE

La Zanetti Bergamo 2020-2021 sarà guidata da Daniele Turino. Il coach piemontese si siede sulla panchina rossoblù da primo allenatore dopo un lungo percorso che ha toccato tutte le tappe: il ruolo di head coach arriva come il naturale compimento del lavoro compiuto a Bergamo dal 2011 a oggi, dal settore giovanile alla Serie A.

"Mi sento parte di questa società - spiega Turino. Da quando sono arrivato a Bergamo è sempre stato un crescendo di stimoli e obiettivi, perché dimostrare anno dopo anno di poter lavorare ad alto livello è sempre stimolante, anche dopo stagioni che possono essere state, sotto il profilo del risultato, meno proficue; qui ho sempre trovato condizioni di lavoro ottimali".

Quale tipo di allenatore vedremo? "Spero di riuscire ad essere un mix di tutti gli allenatori con cui ho lavorato a Bergamo e poi mettere la mia parte personale per quel qualcosa in più che serve per diventare una squadra combattiva e dura da affrontare".

Che cosa ci attende, sul campo e nel modo di vivere la pallavolo per la prossima stagione? "Spero che presto si torni alla nostra piccola normalità fatta di palestra e palloni. Non possiamo che essere positivi su questo argomento, perché ogni giorno ci sono notizie incoraggianti e poi, se il calcio ha dato il via libera al campionato, siamo sicuri che anche gli sport come il nostro possano tranquillamente iniziare".