Coronavirus, Caserta in quarantena dopo il viaggio a Bergamo

A1 FEMMINILE

Il Consiglio Regionale della Campania mette atlete e staff della Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta in quarantena. La decisione nasce dalla trasferta delle rosanero a Bergamo in occasione del match (poi non disputato) contro la Zanetti. La Lombardia, a seguito dell'ultimo DPCM per combattare l'emergenza coronavirus, è diventata zona rossa assieme a 14 province.

"Sembrava incredibile, ma è accaduto", commenta Caserta. "Le atlete e lo staff della Volalto 2.0, dopo essere state costrette ad andare a Bergamo su imposizione della Lega, per decreto regionale emanato dal Presidente De Luca e fatto applicare dal Sindaco di Caserta, dovranno andare in quarantena per 15 giorni".

Vedi anche Volley Coronavirus, la pallavolo si ferma: sospesi i campionati di Serie A1 e A2

Le rosanero, proseguendo nel comunicato, potrebbero non essere in grado di partecipare al campionato di Serie A1 fino al 3 aprile.