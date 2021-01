Coppa Italia, definite le semifinali: Perugia-Trento e Civitanova-Modena

VOLLEY MASCHILE

È tutto pronto per l'assegnazione del primo trofeo del 2021 di volley maschile. Sabato 30 e domenica 31 gennaio, all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, si accenderanno i riflettori sulla Final Four della Del Monte Coppa Italia, alla quale si sono qualificate la Sir Safety Conad Perugia, la Cucine Lube Civitanova (che proverà a bissare il successo della scorsa stagione), l'Itas Trentino e la Leo Shoes Modena. Lega Pallavolo Serie A

Dopo le sei vittorie su sei partite in campionato, la Cucine Lube Civitanova pesca il settebello contro la Kioene Padova con una netta vittoria in tre set (25-13, 25-12, 25-16). Partita tutta in discesa quella dei marchigiani contro la Kioene, forzatamente orfana del palleggiatore americano Shoji e sostituito dal baby Ferrato. I campioni del mondo, nella prima semifinale in programma sabato alle 15:30, affronteranno la Leo Shoes Modena.

È nuovamente fatal-Modena, infatti, per la Vero Volley Monza, perché nonostante le due vittorie piazzate in campionato contro gli emiliani nella stagione in corso, il cammino dei monzesi nella coppa nazionale si ferma ancora per mano dei gialli come nella stagione 2015/16. È dunque la Leo Shoes a preparare, forte del 3-0 (28-26, 25-17, 26-24) rifilato ai lombardi sul campo di casa, le valige per l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Nell'altro quarto di finale, la Sir Safety Conad Perugia suda le proverbiali sette camicie (e forse anche qualcuna in più) per superare in quattro set (25-27, 26-24, 26-24, 25-21) un’ottima Consar Ravenna. Match combattutissimo, quasi sempre sul filo dell’equilibrio, con gli ospiti di Bonitta che se la giocano con carattere mettendo in mostra un grande Recine (20 punti). Perugia sbaglia molto (34 errori contro i 16 degli avversari), ma ha il merito di restare sempre attaccata al match.

A staccare il pass per la semifinale di sabato alle 18:00 contro i Block Devils è l'Itas Trentino, che conquista per la 12ª stagione consecutiva l’accesso alla Final Four di Coppa Italia grazie al 3-0 (25-22, 25-21, 25-21) imposto all’Allianz Milano nel derby delle polizze. Tre settimane dopo il match di regular season, la formazione allenata da Lorenzetti è riuscita a confermare la propria superiorità: un'affermazione indiscutibile, visto che la formazione di casa ha sempre guidato le operazioni del gioco.

Cucine Lube Civitanova-Kioene Padova 3-0 (25-13, 25-12, 25-16)

- Civitanova: De Cecco 3, Juantorena 11, Anzani 7, Rychlicki 10, Leal 4, Simon 9, Marchisio (L), Balaso (L), Yant Herrera 7, Falaschi 0, Diamantini 0, Kovar 2, Hadrava 3. N.E. Larizza. All. De Giorgi.

- Padova: Ferrato 2, Wlodarczyk 4, Vitelli 6, Stern 5, Bottolo 4, Volpato 1, Gottardo (L), Casaro 0, Danani La Fuente (L), Canella 1, Milan 2. N.E. Fusaro, Merlo. All. Cuttini.

Leo Shoes Modena-Vero Volley Monza 3-0 (28-26, 25-17, 26-24)

- Modena: Christenson 2, Lavia 11, Mazzone 6, Vettori 13, Petric 12, Stankovic 9, Iannelli (L), Karlitzek 0, Grebennikov (L), Rinaldi 2. N.E. Bossi, Buchegger, Porro. All. Giani.

- Monza: Orduna 0, Dzavoronok 1, Beretta 4, Lagumdzija 17, Lanza 12, Galassi 11, Davyskiba 5, Brunetti (L), Federici (L). N.E. Ramirez Pita, Rossi, Giani, Falgari. All. Eccheli.

Sir Safety Conad Perugia - Consar Ravenna 3-1 (25-27, 26-24, 26-24, 25-21)

- Perugia: Travica 2, Leon 25, Russo 5, Atanasijevic 17, Plotnytskyi 19, Solé 16, Biglino (L), Vernon-Evans 0, Colaci (L), Piccinelli 0, Zimmermann 0, Ricci 1, Ter Horst 1. N.E. Sossenheimer. All. Heynen.

- Ravenna: Redwitz 1, Recine 20, Grozdanov 10, Pinali 11, Loeppky 11, Mengozzi 9, Giuliani (L), Kovacic (L), Zonca 0, Batak 0, Stefani 0, Koppers 0. N.E. Arasomwan, Pirazzoli. All. Bonitta.

Itas Trentino - Allianz Milano 3-0 (25-22, 25-21, 25-21)

- Trento: Giannelli 3, Santos De Souza 11, Lisinac 6, Abdel-Aziz 17, Michieletto 7, Podrascanin 5, De Angelis (L), Sosa Sierra 0, Argenta 0, Rossini (L), Kooy 1. N.E. Sperotto, Cortesia. All. Lorenzetti.

- Milano: Sbertoli 1, Ishikawa 11, Kozamernik 6, Patry 7, Maar 8, Mosca 8, Pesaresi (L), Staforini (L), Daldello 0, Weber 1, Urnaut 2. N.E. Basic, Piano, Meschiari. All. Piazza.

IL TABELLONE