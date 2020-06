Confermata la Supercoppa ad agosto, maggior visibilità per l'A2

VOLLEY FEMMINILE

Nel corso del CdA della Lega Pallavolo Serie A Femminile, tenuto lunedì 1º giugno, sono state confermate le due promozioni dalla Serie A2 alla Serie A1, mentre il numero delle retrocessioni verrà valutato in funzione della composizione dei gironi e delle società iscritte, tanto in Serie A2, quanto in Serie B. Il principio è comunque di minimizzare, se non azzerare, il numero di retrocessioni per la Serie A2.

Il CdA incontrerà nei prossimi giorni Master Group Sport e PMG Sport per condividere strategie future che meglio saranno precisate dopo l’assemblea elettiva di lunedì 8 giugno.

Successivamente, il presidente Fabris ha aggiornato i consiglieri sull’evento Supercoppa Italiana, manifestazione di apertura della stagione 2020/21 che si disputerà tra la fine di agosto e l’inizio di settembre e prevederà una fase finale a 8 squadre: sei vi accederanno di diritto in base alla classifica dell’ultima stagione e due attraverso una fase di qualificazione.

Quindi, in merito al "Progetto Visibilità" per la Serie A2 Femminile, il CdA ha esaminato i diversi preventivi per la produzione e la trasmissione di tutte le partite del campionato di A2, ribadendo l’intenzione da parte della Lega di coprirne interamente i costi, sollevando così i club dalle relative spese.