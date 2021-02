Conegliano fatica con Cuneo, prova di forza per Firenze e Bergamo

VOLLEY FEMMINILE

Il Bisonte Firenze interrompe la striscia di cinque vittorie consecutive della Reale Mutua Fenera Chieri conquistando un preziosissimo successo per 3-1 nell'anticipo della 22ª giornata di Serie A1. Dopo il primo set perso, le bisontine giocano gli altri tre affidandosi alla guida ispiratissima di una Carlotta Cambi nominata MVP, con 8 punti all’attivo: la difesa ha risposto ai colpi di Grobelna e Villani (26 e 15 punti), il muro ha toccato tanto e la ricostruzione ha funzionato, esaltando le doti della solite Nwakalor e Guerra (21 e 18 punti). Iniezione di fiducia fondamentale per le ragazze di Mencarelli in vista del finale di stagione. Foto Rubin x LVF

La Bosca S.Bernardo Cuneo strappa un set all’Imoco Volley Conegliano, giocando alla pari per due set e mezzo, ma senza arginare la reazione delle campionesse del mondo. Ottimo l’approccio al match delle cuneesi, che per lunghi tratti hanno condotto anche nel primo set, poi perso 23-25. Il secondo set, conquistato con il punteggio di 25-21, è il primo parziale conquistato dalle gatte sulle pantere nella storia del sodalizio di via Bassignano. Vittoria consecutiva numero 47 per una squadra senza uguali, quella allenata da Daniele Santarelli.

Ma le piemontesi possono comunque festeggiare, perché con la vittoria della Zanetti Bergamo sulla Banca Valsabbina Millenium Brescia la salvezza diventa matematica. Successo orobico nell'attesissimo derby, che soprattutto per le ragazze di Micoli rappresentava uno scoglio da superare obbligatoriamente per continuare a sperare in una permanenza in Serie A1 ora sempre più complicata.

Il Bisonte Firenze-Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (23-25, 25-20, 25-21, 26-24)

- Firenze: Lazic 3, Alberti 7, Cambi 8, Guerra 18, Ogoms 15, Nwakalor 21, Panetoni (L), Enweonwu 4, Hashimoto, Venturi, Van Gestel. Non entrate: Kone. All. Mencarelli.

- Chieri: Perinelli 7, Alhassan 6, Bosio 3, Villani 15, Mazzaro 12, Grobelna 26, De Bortoli (L), Zambelli 2, Frantti 1, Laak, Gibertini (L), Mayer. Non entrate: Fini, Guarena. All. Bregoli.

Bosca S.Bernardo Cuneo-Imoco Volley Conegliano 1-3 (23-25, 25-21, 18-25, 12-25)

- Cuneo: Giovannini 10, Zakchaiou 9, Bici 8, Matos 12, Candi 7, Signorile, Zannoni (L), Stijepic, Turco, Gay. Non entrate: Fava, Battistino. All. Pistola.

- Conegliano: Omoruyi 20, Folie 6, Egonu 7, Adams 13, De Kruijf 17, Wolosz 4, De Gennaro (L), Gicquel 11, Fahr 3, Sylla, Butigan, Gennari, Caravello (L), Hill. All. Santarelli.

Zanetti Bergamo-Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (25-23, 23-25, 25-23, 25-21)

- Bergamo: Valentin, Loda 19, Mio Bertolo 10, Lanier 19, Enright 17, Dumancic 4, Fersino (L), Prandi 3, Faraone, Faucette Johnson. Non entrate: Marcon, Moretto. All. Turino.

- Brescia: Bechis 3, Cvetnic 11, Botezat 2, Nicoletti 10, Jasper 14, Berti 11, Parlangeli (L), Hippe 14, Angelina 3, Veglia 1, Biganzoli, Bridi. Non entrate: Pericati (L), Sala. All. Micoli.

RISULTATI E CLASSIFICA