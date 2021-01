Conegliano e Monza continuano a vincere, Chieri supera la UYBA

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

La dura verità è che l'Imoco Volley Conegliano non ha rivali, perlomeno in Italia. In una Serie A1 fin qui abbondantemente dominata, le venete di Santarelli hanno trovato nel ritorno della 16ª giornata di campionato la vittoria numero 17 ai danni della Savino Del Bene Scandicci. Un 3-0 (22-25, 20-25, 15-25) che non lascia spazio a particolari interpretazioni andando aldilà della retorica. E Conegliano che non si è fatta minimamente disturbare dalle voci di mercato che imperversano attorno al nome di Paola Egonu: per la fuoriclasse italiana, infatti, piovono offerte milionarie dalla Turchia, in particolare dal Fenerbahçe. Nelle prossime settimane si conoscerà il futuro della giocatrice, che ancora non ha deciso se restare in Veneto o tentare la fortuna in un campionato estero. In Italia sonda la situazione anche la Saugella Monza. Instagram

Nel mondo del volley esisterà un prima e un dopo Paola Egonu. Giocatrice totale, che ha cambiato il modo di interpretare il ruolo dell'opposto per fisicità, carisma e libertà nel vivere la propria carriera senza ascoltare elogi o critiche. Classe '98, è nata a Cittadella da genitori nigeriani. Ora gioca a Conegliano.





Nona vittoria di fila per le brianzole, concrete nell'avere la meglio in quattro set su una generosa Bosca S.Bernardo Cuneo costretta a delle scelte obbligate considerate le assenze di Degradi (infortunio di lungo corso), Ungureanu e Matos (nuovo acquisto che attende il via libera per l'approdo in Italia). Dopo aver conquistato i primi due parziali, la Saugella si fa sorprendere dalla precisione delle ragazze di Pistola che vincono il terzo set con un solo errore all'attivo. Ma Heyrman (MVP con 16 punti) e compagne si ritrovano immediatamente e chiudono le contese nella quarta frazione.

La Reale Mutua Fenera Chieri infrange un’altra tradizione sfavorevole vincendo contro la Unet e-work Busto Arsizio, squadra contro cui in precedenza non aveva mai fatto punti. Lo fa in modo netto, imponendosi 0-3 nel recupero della 10ª giornata di Serie A1. I tre parziali terminano 23-25, 25-27 e 22-25 e riassumono l’andamento di una partita tirata. Bustocche che incappano nella seconda sconfitta della nuova gestione Musso, interrompendo una striscia positiva di due partite.

Savino Del Bene Scandicci-Imoco Volley Conegliano 0-3 (22-25, 20-25, 15-25)

- Scandicci: Courtney 10, Popovic 4, Drewniok 1, Vasileva 10, Lubian 3, Malinov 1, Merlo (L), Bosetti 2, Samadan 2, Pietrini 2, Camera. Non entrate: Carocci (L), Cecconello. All. Barbolini.

- Conegliano: Fahr 9, Egonu 17, Hill 2, Butigan 10, Wolosz 3, Sylla 15, De Gennaro (L), Adams 5, Caravello. Non entrate: Gennari, Gicquel, Eckl (L), Omoruyi, De Kruijf. All. Santarelli.

Saugella Monza-Bosca S.Bernardo Cuneo 3-1 (25-19 25-21 22-25 25-21)

- Monza: Van Hecke 12, Begic 16, Heyrman 16, Orro 3, Orthmann 13, Danesi 10, Parrocchiale (L), Obossa 5, Squarcini 2, Carraro, Negretti (L). Non entrate: Davyskiba, Meijners. All. Gaspari.

- Cuneo: Giovannini 13, Zakchaiou 12, Bici 12, Stijepic 10, Candi 7, Signorile 2, Zannoni (L), Gay, Turco, Fava. Non entrate: Battistino. All. Pistola.

Unet e-work Busto Arsizio-Reale Mutua Fenera Chieri 0-3 (23-25 25-27 22-25)

- Busto Arsizio: Gennari 4, Stevanovic 10, Poulter 2, Gray 18, Olivotto 7, Mingardi 12, Leonardi (L), Escamilla 4, Piccinini, Herrera Blanco. Non entrate: Bulovic, Bonelli, Cucco (L). All. Musso.

- Chieri: Villani 11, Mazzaro 9, Grobelna 25, Perinelli 11, Zambelli 1, Bosio 2, De Bortoli (L), Alhassan 4, Frantti, Laak. Non entrate: Meijers, Fini, Gibertini (L), Mayer. All. Bregoli.

