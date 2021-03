Champions League: Trento è perfetta, Perugia sconfitta 3-0

VOLLEY MASCHILE

Il derby italiano si colora di gialloblù. Umbri chiamati a un'altra rimonta da sogno come ai quarti contro Modena

La Trentino Itas si tiene stretta l’imbattibilità casalinga nel 2021 e vince per 3-0 (25-21, 25-16, 25-23) la gara d’andata di semifinale della CEV Champions League contro la Sir Sicoma Monini Perugia. Un risultato che va confermato tra sei giorni, nel ritorno in Umbria, per provare a staccare il pass per la finale del massimo trofeo continentale del 1º maggio a Verona. Per ottenerlo effettivamente servirà vincere almeno due set nella partita ufficiale oppure anche solo l’eventuale Golden Set al termine del match canonico. CEV

Il primo atto del derby italiano di Champions League è vissuto sulle fiammate in fase break point dei gialloblù, bravissimi a trovare già nelle prime battute la determinazione giusta per aggredire l’avversario. Nel secondo parziale il divario è più marcato, anche grazie alla superlativa prova dell’ex Podrascanin (alla fine 11 punti, con l’83% in attacco) e alla costanza di rendimento di Nimir Abdel-Aziz (best scorer con 16 palloni vincenti), decisivo poi pure nel regolare allo sprint gli umbri nella terza e conclusiva frazione.

Trentino Itas-Sir Sicoma Monini Perugia 3-0 (25-21, 25-16, 25-23)

- Trento: Lucarelli 9, Podrascanin 11, Nimir 16, Michieletto 5, Lisinac 7, Giannelli 2, Rossini (L); Kooy 1, Sosa Sierra. N.e. Cortesia, Argenta, Sperotto, Pol, De Angelis All. Angelo Lorenzetti.

- Perugia: Russo 4, Ter Horst 12, Plotnytskyi 5, Solé 7, Travica 2, Leon 7, Colaci (L); Muzaj 2, Zimmerman, Ricci 2, Vernon-Evans. N.e. Piccinelli, Sossenheimer, Atanasijevic. All. Vital Heynen.