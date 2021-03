Champions League: Conegliano e Trento in finale, niente impresa per Busto Arsizio

VOLLEY

Chiuse le semifinali della prima competizione europea: due le formazioni italiane che si giocheranno il titolo alle Super Finals di Verona

Svanisce di fronte a un VakifBank Istanbul stellare il sogno della Unet e-work Busto Arsizio di raggiungere la seconda finale di CEV Champions League femminile della sua storia. Nel match di ritorno della semifinale, le farfalle di Marco Musso cedono alla corazzata di Giovanni Guidetti, che si esibisce nella sua migliore versione e si impone per 0-3 (13-25, 15-25, 15-25), ribaltando la sconfitta per 2-3 subita in Turchia. Sarà dunque la squadra quattro volte campione d'Europa a contendere all'A.Carraro Imoco Conegliano lo scettro continentale, ripetizione della finale 2017. CEV

Nella gara di ritorno della semifinale tutta italiana contro la Igor Gorgonzola Novara, disputata al PalaVerde, le pantere hanno infatti vinto 3-0 (25-15, 25-23, 25-20) bissando il successo dell'andata e conquistando per la terza volta nella propria storia la possibilità di fregiarsi del titolo di campione d'Europa. 57ª vittoria consecutiva delle trevigiane, mai apparse in difficoltà contro Chirichella e compagne.

E alle Super Finals del 1º maggio in quel di Verona parteciperà anche la Trentino Itas, che vola in finale di Champions League maschile dopo aver avuto la meglio nel derby italiano con la Sir Sicoma Monini Perugia. Al PalaBarton è sì arrivata una sconfitta al tie-break, ma totalmente ininfluente se si considera il successo per 3-0 dell'andata: la festa gialloblù è cominciata già al termine del quarto set, sul punteggio di 2-2, con il punto fondamentale per strappare la qualificazione in cassaforte. Non riesce la rimonta di Perugia, l'ennesima ai ragazzi per Heynen, mentre ora arriva il bello per Trento: in finale se la vedrà con la sorpresa polacca dello ZAKSA di una ex-conoscenza del volley italiano, ovvero Nikola Grbic.

Unet e-work Busto Arsizio-VakifBank Istanbul 0-3 (13-25, 15-25, 15-25)

- Busto Arsizio: Poulter, Olivotto 1, Gennari 2, Gray 5, Mingardi 16, Stevanovic 3, Leonardi (L), Escamilla 3, Herrera Blanco 1. Non entrate: Bonelli, Piccinini, Cucco (L), Bulovic. All. Musso.

- VakifBank: Braga Guimaraes 10, Haak 26, Bartsch-Hackley 15, Rasic 4, Ognjenovic 1, Gunes 5, Aykac (L). Non entrate: Orge (L), Ozbay, Senoglu, Akman, Gurkaynak, Ismailoglu, Yilmaz. All. Guidetti.

A. Carraro Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-15, 25-23, 25-20)

- Conegliano: De Kruijf 4, Adams 16, Wolosz, Hill 12, Egonu 15, Fahr 10, De Gennaro (L), Caravello, Gicquel 4, Butigan, Omoruyi, Gennari. Non entrate: Folie (L), Sylla. All. Santarelli.

- Novara: Bosetti 10, Chirichella 1, Hancock 1, Washington 8, Smarzek-Godek 1, Daalderop 4, Sansonna (L), Populini, Bonifacio 2, Taje, Herbots 7, Zanette 4. Non entrate: Napodano (L), Battistoni. All. Lavarini.