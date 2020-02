Caserta senza pace: sconfitta a tavolino contro Monza e multa

A1 FEMMINILE

L'agghiacciante vicenda della Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta continua a riservare colpi di scena. Il Giudice Sportivo ha infatti deliberato la sconfitta a tavolino delle rosanero in occasione della sfida (comunque persa) della 18ª giornata di campionato contro la Saugella Monza con i parziali di 25-0, 25-0, 25-0.

Non è tutto, perché tra gli altri provvedimenti c'è anche una sanzione di 1.500€ alla società casertana, con tanto di deferimento per il Presidente Turco. L'intervento del Giudice Sportivo è stato causato dall'utilizzo illegittimo di Greta Cicolari, neo-acquisto che aveva dapprima giocato in Serie C con Caserta per poi essere aggregata alla prima squadra.