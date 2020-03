Caserta al bivio: se non si presenta a Bergamo sarà estromessa dalla Serie A1

VOLLEY FEMMINILE

Caserta sarà squalificata se domenica 8 marzo non si presenterà al Pala Agnelli di Bergamo. Questo è quanto deciso dal Consiglio d'Amministrazione di Lega dopo che nella giornata di ieri (giovedì 5 marzo) il club rosanero ha dichiarato l'intenzione di non partire né per la sfida di questa sera contro Novara né tantomeno per quella di domenica contro la Zanetti.

Non sono mancati momenti di tensione nel CdA che, tra le altre cose, ha inflitto alla società di Nicola Turco una penalità di 3 punti per non essersi presentata al Pala Igor di Novara per il recupero della 20ª giornata precedentemente rinviata. Il motivo delle discussioni nasce da una lettera, firmata dal Presidente Turco e dal resto della squadra, in cui si spiegava la volontà di non voler viaggiare verso il Piemonte e la Lombardia così da evitare un possibile contagio da coronavirus.

La società casertana ora è a un bivio. Domenica 8 marzo dovrà categoricamente presentarsi al Pala Agnelli per la sfida contro la Zanetti Bergamo, altrimenti sarà estromessa dal campionato di Serie A1. In tal caso, tutti punti che le altre formazioni hanno ottenuto contro le rosanero saranno rimossi e la classifica verrà ridisegnata.