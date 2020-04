Casalmaggiore, 4 anni fa il trionfo in Champions League: “Il giorno più bello della nostra storia”

ESCLUSIVA

di

GIACOMO MAGNANI

Il 10 aprile 2016 la Pomì Casalmaggiore saliva sul tetto d’Europa. Sono già passati 4 anni dal trionfo in quel di Montichiari, al PalaGeorge, per l’occasione seguito anche dalle telecamere di Mediaset Premium. Un risultato incredibile per una società alla prima partecipazione in CEV Champions League. Un ricordo che non può che allietare i tifosi rosa che ora hanno a che fare con una sfida ancora più difficile, quella contro il coronavirus.

Una finale senza storia, chiusa 3-0 sul VakıfBank di Giovanni Guidetti. Una squadra maestosa, guidata in primis dal carisma di Carli Lloyd e dalla regina del volley, Francesca Piccinini. Senza dimenticare la capitana Tirozzi, Stevanović, Gibbemeyer, Sirressi e Kozuch. La panchina (e che panchina) composta da giocatrici ora affermate come Cambi, Olivotto, Bacchi, Matuszkova e non solo. Il coach era il guru del volley italiano, Massimo Barbolini.

Un ricordo indelebile anche per il presidente, Massimo Boselli: "La carica e la forza con cui abbiamo vissuto quella giornata si è percepita anche in campo con le ragazze. L'apice dal punto di vista organizzativo ed emotivo nella storia della nostra società. Dal 2014, anno dello scudetto, è stata un'escalation importante. Di quel 10 aprile 2016 ricordiamo un po' tutto, soprattutto la sintonia e l'empatia che si era creata tra giocatrici, allenatore e staff. Avevamo ricevuto anche i complimenti dalla CEV per come avevamo organizzato la kermesse. Una grande festa, sembrava un villaggio. E la due giorni ha suggellato nel migliore dei modi una impeccabile sintonia di società. Questa è la cosa che mi ha più inorgoglito".

Un legame con quelle giocatrici ancora forte: "Sono rapporti che nascono in momenti belli e che durano nel tempo. Gibbemeyer e Lloyd hanno anche mandato un video di incoraggiamento a Casalmaggiore e agli italiani per la lotta al coronavirus, quando in Turchia il fenomeno era poco presente. Un bellissimo messaggio, segno che Casalmaggiore è rimasta dentro di loro".