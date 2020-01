Cambio in palleggio per Filottrano: ecco Çor

VOLLEY FEMMINILE

di

Giacomo Magnani

Dopo appena tre mesi di campionato italiano, Eva Pogačar lascia Filottrano per tornare nella sua Slovenia. Con una nota ufficiale la Lardini comunica infatti di aver assecondato la richiesta dell'atleta di tornare in patria, cedendola così a titolo oneroso al Calcit Lubiana dove ha militato nelle ultime due stagioni.

Per sostituire la slovena classe 2000, la Lardini Filottrano ha puntato il proprio radar sul campionato turco. La nuova palleggiatrice delle marchigiane è così diventata İrem Çor, 23enne nata a Istanbul e proveniente dal Beşiktaş in profonda crisi finanziaria. İrem Çor sarà a Filottrano nei prossimi giorni, non appena espletate le pratiche burocratiche, per mettersi a disposizione di Filippo Schiavo e del suo staff. Probabile debutto già in vista della proibitiva trasferta in quel di Conegliano contro l'Imoco Volley campione del mondo. Il match di domenica 19 gennaio alle 17:00 sarà visibile in diretta su sito e app di SportMediaset.