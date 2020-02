Busto-Novara e il resto della 17ª su SportMediaset

A1 FEMMINILE

Dopo l'entusiasmante weekend di Coppa Italia che ha suggellato, come se ce ne fosse bisogno, lo strapotere di Conegliano, si torna in campo per la 4ª giornata di ritorno del campionato di Serie A1 femminile. Tante le sfide da non perdere in programma domenica 9 febbraio alle 17:00 su SportMediaset.

Tra i confronti più interessanti spicca senz'altro quello tra la Unet E-Work Busto Arsizio e l'Igor Gorgonzola Novara, scottata dalla prematura eliminazione ai quarti di Coppa Italia. Il match, visibile anche sulla homepage del nostro sito, non avrà tra le protagoniste Francesca Piccinini, che in occasione della finale di Coppa Italia ha rimediato una lieve lesione al polpaccio che la terrà ferma almeno fino alla prossima settimana.

Sulla pagina Facebook di SportMediaset, invece, potrete seguire il match tra la Zanetti Bergamo guarita dalla cura Fenoglio e la Èpiù Pomì Casalmaggiore, che con le sconfitte delle ultime settimane ha visto ridimensionato il suo ruolo all'interno di questo campionato di A1.

La Savino Del Bene Scandicci, reduce da due sconfitte consecutive tra Coppa Italia e Champions League, affronta una formazione che non se la passa meglio in termini di morale, ovvero la Saugella Monza. Curioso capire a chi si affiderà Carlo Parisi, considerati i tentativi delle ultime settimane di trovare il sestetto definitivo in grado di dare certezze alle brianzole.

Il resto del programma prevede la partita da punto interrogativo tra l'Imoco Volley Conegliano e la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, per capire anche a che giocatrici si affideranno quest'ultime dopo la diaspora avvenuta a fine 2019. La Bosca S. Bernardo Cuneo, che sta vivendo un inizio di 2020 con i fiocchi, ospiterà in casa la Banca Valsabbina Millenium Brescia, mentre l'altra piemontese della Reale Mutua Fenera Chieri andrà in scena al Mandela Forum di Firenze contro Il Bisonte di Gianni Caprara.

