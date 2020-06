Arriva da Cuba la nuova centrale della UYBA: ufficiale Herrera Blanco

VOLLEYMERCATO

di

GIACOMO MAGNANI

Sarà una Unet e-work Busto Arsizio a tinte internazionali quella che si appresta a cominciare la stagione 2020/21. La società di Giuseppe Pirola ha infatti ufficializzato la prima giocatrice cubana della sua storia: Liset Herrera Blanco, centrale classe 1998, nelle ultime due stagioni in campo nella lega francese.

Giocatrice con importanti potenzialità fisiche, debutta in Nazionale a soli 15 anni: "So di approdare in un grande team e, da quello che mi è stato detto, in una grande famiglia. È un onore per me giocare nella UYBA. Leggo che dovrebbe rimanere anche Francesca Piccinini e questo mi farebbe molto piacere: mi piace il suo modo di giocare e la sua energia".

"Ho sempre amato della UYBA la forza del gruppo e l'incredibile affetto dei suoi tifosi - spiega Herrera Blanco. Ho seguito spesso le partite via streaming e quest'anno mi è piaciuta molta la partita che le farfalle hanno giocato con Perugia, vincendo per 3-1: una gara estremamente combattuta che ha messo in luce il carattere e la grinta di Busto Arsizio".

"Mi sto preparando al meglio, studiando anche l'italiano, voglio impararlo in fretta: non credo sarà troppo complicato perché parlo già spagnolo, non è molto diverso".