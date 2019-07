Nations League Volley, Final Six: Italia-Turchia 0-3

04/07/2019

Inizio di gara in cui l’Italia resta attaccata nel punteggio grazie alla diagonale di Bossetti per il 7-6 in favore della Turchia, ma che già evidenzia una difesa italiana piuttosto disattenta e una fase di ricezione non all’altezza. In particolare Sylla appare in difficoltà e la Turchia senza pietà tira su di lei nei propri turni in battuta. A tutto questo si aggiunga una Paola Egonu con più ombre che luci, per un quadro davvero complicato per l’Italia che lentamente scivola indietro nel punteggio, fino a ritrovarsi sotto 17-12 su un altro errore di Sylla in ricezione. Nella Turchia c’è Karakurt a infierire sul già incerto sistema difensivo italiano, pallonetto vincente, poi Kubra mura Bosetti e la squadra di Guidetti è in controllo avanti 21-13. Un raro acuto di Egonu con l’attacco in diagonale stretta e un errore della Turchia con il bagher illudono l’Italia che si riavvicina a soli due punti di distanza sul 22-20, Ismailov però permette alle turche di vincere con merito il primo set.



Il secondo parziale, se possibile, è ancora più da incubo per l’Italia. Sylla trova la diagonale per il 4-3 turco, da qui in avanti però arriva un parzialone per la Turchia, con il punto del 16-7 per la formazione di Guidetti che è un’istantanea dell’intera sfida: Ismailoglu infatti è libera di attaccare senza opposizioni di alcun genere a muro, per un Italia che è in campo solo nominalmente. In questo terrificante passaggio a vuoto l’Italia si concede ogni tipo di errore possibile, tra invasioni, ricezioni sballate e invasioni a rete. A peggiorare ulteriormente la situazione ci si mette anche la difesa della Turchia che quando l’Italia riesce a costruire non fa cadere quasi mai il pallone ed è in grado di reggere anche più attacchi prima che la squadra di Guidetti conquisti il punto a proprio favore. Per la formazione di Mazzanti invece non ci sono reazioni, alternative o contromisure, il set si chiude con il servizio spedito in rete da Sorokaite.



Terzo set in cui ancora una volta la Turchia scatta subito bene, avanzando 4-0 con il muro di Akman su un’Egonu impalpabile. Karakurt sbaglia e l’Italia rientra sul 5-6, la sensazione però è che le Azzurre non siano connesse tra di loro in campo e che sia solo questione di tempo prima di un altro allungo letale della Turchia. Akman in fast fa 15-10 sul tabellone e il primo tempo di Gunes permette alle turche di rimanere in controllo in vantaggio 19-13. Piccolo sussulto azzurro nella parte conclusiva di questo parziale, Egonu e Sylla trovano punti con il muro, ace e l’attacco sulle mani del muro, Pietrini contrattacca finalmente mettendo a terra il pallone e il risultato dice 23-21 per la Turchia. Akman però conclude con la fast e regala in un solo colpo alla Turchia una vittoria mai in discussione e il passaggio alle semifinali della Nations League. Obiettivo che anche l’Italia proverà a raggiungere, ma contro la Cina, in campo con sole giocatrici under 23 in questa fase finale del torneo, servirà decisamente qualcosa di diverso.