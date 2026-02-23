Trevisani: "Crisi Juve? Calendario da interrogazione parlamentare"

Così Riccardo Trevisani a Pressing sul momento della Juventus: “Se qualsiasi altra squadra avesse avuto un calendario della Juventus, qualsiasi altro allenatore al posto di Spalletti avrebbe fatto fare interrogazioni parlamentari. In 14 giorni si è dovuta giocare la stagione con tutte squadre forti, un calendario inguardabile. Ho sentito lamentele per cose meno gravi di queste”