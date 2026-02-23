La moviola di Atalanta-Napoli: il 2-0 di Gutierrez era regolare

Graziano Cesari a Pressing fa la moviola di Atalanta-Napoli: “Difformità di giudizio del direttore di gara. Prima Chiffi concede calcio di rigore con ammonizione per Hien su Hojlund. Richiamato al Var cambia totalmente idea. Non è sicuro di quello che ha visto. Hien appoggia tutto il piede, Hojlund cerca la corsa e va sulla gamba dell’avversario. Per me se dai questo rigore sul campo, lo confermi. Gol annullato a Gutierrez: Chiffi annulla la rete per un fallo. Posizionato benissimo, vuole mettere il fischietto in bocca ma poi ci ripensa. Ha detto ‘finisce l’azione e poi fischio dopo'. Quello tra Hien e Hojlund era un normale contatto di gioco".