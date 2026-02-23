"Fregare o rubare": l'ultima lite tra Sabatini e Trevisani
I due giornalisti tornano a discutere in studio in modo piuttosto acceso: ecco quale argomento li ha fatti infiammare.
Nello studio di Pressing si torna a parlare di simulazione, dopo il caso Bastoni e - quelli più recenti - di Cheddira e Leao. Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani protagonisti di una nuova lite. "Non dico che l'unico scopo di chi gioca a calcio sia fregare l'avversario, nel senso che entro in campo e penso: oggi chi posso fregare? Ma nel calcio un tunnel è fregare l'avversario, uguale quando fai il fuorigioco ecc". Carlo Pellegatti prova ad abbassare i toni: "Non puoi dire: il calcio è fatto per essere più bravo dell'avversario? È più bello che la parola fregare".
Trevisani: "Quindi per voi fregare è rubare? Fregare vuol dire battere, buggerare. Non è rubare". Sabatini: "Prendiamo un vocabolario allora! Almeno il significato delle parole... Il fuorigioco è una regola, simulare non è una regola. Lo fanno tutti? Non va bene. Tutti colpevoli nessun colpevole non va bene, i simulatori vanno puniti".