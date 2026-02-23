pressing

"Fregare o rubare": l'ultima lite tra Sabatini e Trevisani

I due giornalisti tornano a discutere in studio in modo piuttosto acceso: ecco quale argomento li ha fatti infiammare.

23 Feb 2026 - 01:26
02:20 
videovideo

Nello studio di Pressing si torna a parlare di simulazione, dopo il caso Bastoni e - quelli più recenti - di Cheddira e Leao. Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani protagonisti di una nuova lite. "Non dico che l'unico scopo di chi gioca a calcio sia fregare l'avversario, nel senso che entro in campo e penso: oggi chi posso fregare? Ma nel calcio un tunnel è fregare l'avversario, uguale quando fai il fuorigioco ecc". Carlo Pellegatti prova ad abbassare i toni: "Non puoi dire: il calcio è fatto per essere più bravo dell'avversario? È più bello che la parola fregare".

Trevisani: "Quindi per voi fregare è rubare? Fregare vuol dire battere, buggerare. Non è rubare". Sabatini: "Prendiamo un vocabolario allora! Almeno il significato delle parole... Il fuorigioco è una regola, simulare non è una regola. Lo fanno tutti? Non va bene. Tutti colpevoli nessun colpevole non va bene, i simulatori vanno puniti".

sabatini
trevisani
simulatori
pressing

Ultimi video

01:33
Pellegatti: "Milan-Parma sembrava Lecce-Inter, eppure..."

Pellegatti: "Milan-Parma sembrava Lecce-Inter, eppure..."

00:27
Trevisani: "Crisi Juve? Calendario da interrogazione parlamentare"

Trevisani: "Crisi Juve? Calendario da interrogazione parlamentare"

02:23
La moviola di Milan-Parma: scontro tra Loftus-Cheek e Corvi, era rigore?

Loftus-Corvi, Viviano duro con Pellegatti: "Togliti la sciarpa se vuoi parlarmi"

00:51
Il gol di Troilo convalidato, quello di Pulisic annullato: il confronto

Troilo e Pavlovic a confronto: "Col Sassuolo ammesso l'errore", "Bartesaghi fesso"

01:57
Sabatini: "Gol del Parma? Se Bartesaghi avesse fatto come Bastoni..."

Il gol di Troilo divide lo studio: "Mai fallo su Bartesaghi", "Ha vinto Bastoni"

03:16
La moviola di Milan-Parma: il gol di Troilo andava annullato?

Milan-Parma, l'errore è doppio. Piccinini aveva visto bene, il Var lo svia

01:07:58
Domenica 22 febbraio

Domenica 22 febbraio

02:20
"Fregare vs rubare": l'ultima lite tra Sabatini e Trevisani

"Fregare o rubare": l'ultima lite tra Sabatini e Trevisani sulle simulazioni. Da che parte state?

01:12
Non solo Bastoni: da Leao a Cheddira, le "nuove" simulazioni

Non solo Bastoni: da Leao a Cheddira, le "nuove" simulazioni in Serie A

01:24
Biasin: "I fischi a Bastoni? Situazione assurda e ipocrita"

Biasin: "I fischi a Bastoni? Situazione assurda e ipocrita"

01:36
Bastoni, i fischi non fanno male

Bastoni, i fischi non fanno male

01:15
Sabatini: "Perin deve giocare"

Sabatini: "Perin deve giocare"

01:19
Biasin: "Sabato allo Stadium ha vinto la squadra più forte"

Biasin: "Sabato allo Stadium ha vinto la squadra più forte"

01:50
Tacchinardi: "Spalletti non deve perdere fiducia nei suoi giocatori"

Tacchinardi: "Spalletti non deve perdere fiducia nei suoi giocatori"

02:43
Juventus-Como Remix

Juventus-Como Remix

00:49
Moviola Atalanta-Napoli, giusto fischiare subito o aspettare?

Moviola Atalanta-Napoli, giusto fischiare subito o aspettare?

02:18
Tacchinardi: "Al Milan manca il salto di qualità"

Tacchinardi: "Al Milan manca il salto di qualità"

01:58
Furia Napoli, De Laurentiis chiama in federazione

Furia Napoli: AdL chiama Gravina! Il figlio Edoardo: "Rotto il ca... lcio"

01:22
Furia Napoli: "Arbitri, è inconcepibile!"

Furia Napoli: "Arbitri, è inconcepibile!"

02:02
Viviano: "Annullare il 2-0 di Gutierrez? Fuori da ogni logica"

Viviano: "Annullare il 2-0 di Gutierrez? Fuori da ogni logica"

02:36
La moviola di Atalanta-Napoli: il 2-0 di Gutierrez era da annullare

Cesari: "Il 2-0 di Gutierrez regolare. A Chiffi manca uniformità"

03:51
Pellegatti: "Il Milan doveva fare come Marotta e Manna: perché nessun dirigente è andato a lamentarsi?"

Pellegatti: "Il Milan doveva fare come Marotta e Manna: perché nessun dirigente è andato a lamentarsi?"

01:28
Tacchinardi: "Il Milan ha buttato via il campionato"

Tacchinardi: "Il Milan ha buttato via il campionato"

01:47
Sabatini: "Io difendo Allegri? Non c'è bisogno, ci pensa la classifica"

Sabatini: "Io difendo Allegri? Non c'è bisogno, ci pensa la classifica"

01:46
Trevisani: "Buona stagione del Milan? Il gioco non migliora mai..."

Trevisani: "Buona stagione del Milan? Il gioco non migliora mai..."

01:33
Pellegatti: "Milan-Parma sembrava Lecce-Inter, eppure..."

Pellegatti: "Milan-Parma sembrava Lecce-Inter, eppure..."

I più visti di Pressing

Il gol di Troilo convalidato, quello di Pulisic annullato: il confronto

Troilo e Pavlovic a confronto: "Col Sassuolo ammesso l'errore", "Bartesaghi fesso"

La moviola di Milan-Parma: il gol di Troilo andava annullato?

Milan-Parma, l'errore è doppio. Piccinini aveva visto bene, il Var lo svia

Trevisani: "Crisi Juve? Calendario da interrogazione parlamentare"

Trevisani: "Crisi Juve? Calendario da interrogazione parlamentare"

Sabatini: "Gol del Parma? Se Bartesaghi avesse fatto come Bastoni..."

Il gol di Troilo divide lo studio: "Mai fallo su Bartesaghi", "Ha vinto Bastoni"

Non solo Bastoni: da Leao a Cheddira, le "nuove" simulazioni

Non solo Bastoni: da Leao a Cheddira, le "nuove" simulazioni in Serie A

La moviola di Milan-Parma: scontro tra Loftus-Cheek e Corvi, era rigore?

Loftus-Corvi, Viviano duro con Pellegatti: "Togliti la sciarpa se vuoi parlarmi"