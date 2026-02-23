"Fregare o rubare": l'ultima lite tra Sabatini e Trevisani

Nello studio di Pressing si torna a parlare di simulazione, dopo il caso Bastoni e - quelli più recenti - di Cheddira e Leao. Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani protagonisti di una nuova lite. "Non dico che l'unico scopo di chi gioca a calcio sia fregare l'avversario, nel senso che entro in campo e penso: oggi chi posso fregare? Ma nel calcio un tunnel è fregare l'avversario, uguale quando fai il fuorigioco ecc". Carlo Pellegatti prova ad abbassare i toni: "Non puoi dire: il calcio è fatto per essere più bravo dell'avversario? È più bello che la parola fregare".