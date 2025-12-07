Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
dopo napoli

Napoli-Juve, Spalletti nella bufera: tifosi furiosi per la formazione e il cambio di Yildiz. Tacchinardi: "Nessuna crescita"

L'ex centrocampista bianconero non vede alcun progresso da quando è cambiato l'allenatore: la sconfitta di Napoli lo ha ribadito

07 Dic 2025 - 23:31
01:00 

La prima sconfitta della gestione di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus fa molto rumore. Il 2-1 incassato al Maradona contro il Napoli non allontana solo, forse definitivamente, il sogno scudetto, ma scatena una vera e propria rivolta social dei tifosi bianconeri contro l'allenatore toscano, accusato di scelte incomprensibili.

Il "caso" attaccanti: Openda e David in panchina

 A far infuriare il popolo juventino è stata innanzitutto la formazione iniziale. Nel dubbio se schierare Openda o David, Spalletti ha optato clamorosamente per nessuno dei due, presentando una squadra senza centravanti di ruolo. Il risultato è stato una Juve giudicata "totalmente rinunciataria", incapace di tirare in porta per tutto il primo tempo e in balia del gioco azzurro. I commenti sul web sono impietosi: "Non ha capito niente dall’inizio", "È un allenatore bollito".

La sostituzione di Yildiz: "Un regalo di Natale al Napoli"

 Se la formazione iniziale ha destato perplessità, la gestione dei cambi ha fatto esplodere la rabbia. Kenan Yildiz, unico a salvarsi dal grigiore generale e autore del gol del pareggio, è stato richiamato in panchina proprio nel momento in cui la Juve sembrava poter ribaltare il match. La mossa di togliere il turco (e Conceição) per inserire Miretti e Openda solo nel finale è stata vista come un suicidio tattico: "Ha fatto ai napoletani il regalo di Natale", "Uno che sostituisce Yildiz così, dovrebbe presentarsi al J-Medical per un elettroencefalogramma".

La sentenza di Tacchinardi: "Juve Yildiz-dipendente, preoccupante"

 Ad appesantire il clima ci ha pensato anche l'ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi, che a Pressing ha bocciato senza appello la prestazione della squadra e la gestione tecnica. "La Juve non riesce a salire di livello. È stata una brutta partita", ha analizzato Tacchinardi. "Formazione senza punte molto difensiva, il Napoli nel primo tempo ha dominato. Nel secondo tempo, con un attaccante vero in campo, la Juve è cresciuta pur senza fare niente di che".

L'ex bianconero ha poi affondato il colpo sulla mancata evoluzione del gioco: "Questa è una squadra Yildiz-dipendente. La Juve con Spalletti è migliorata? No. È cresciuta? No. Ed è preoccupante che nelle partite sporche non porti a casa spunti".

I giornali sportivi: lunedì 8 dicembre 2025

1 di 24
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

juventus
spalletti
bufera
tifosi
napoli
cambi

Ultimi video

00:30
Riparte l'anno calcistico con Pressing Estate

Riparte l'anno calcistico con Pressing Estate

01:42
Moviola Cagliari-Roma, bruttissimo il gesto di Folorounsho

Cagliari-Roma, la ricostruzione dei pesanti insulti di Folorounsho. Ora rischia la prova tv?

01:19
La moviola di Inter-Como, Cesari: "Di Bello ha lasciato a desiderare"

Inter-Como, Di Bello non convince Cesari sulla gestione dei cartellini

02:16
Le Pagelle di Napoli-Juventus

Le Pagelle di Napoli-Juventus

01:38
Sabatini: "Fabregas è testardo e presuntuoso"

Sabatini: "Fabregas è testardo e presuntuoso"

01:40
"Arbitro, sei scarso": il labiale che costa l'espulsione a Gila

"Arbitro, sei scarso": il labiale che costa l'espulsione a Gila

02:00
Domandone: "La Fiorentina retrocederà?"

Domandone: "La Fiorentina retrocederà?"

01:10:11
Domenica 7 dicembre

Domenica 7 dicembre

01:08
Chivu ha riacceso la luce nell'Inter

Chivu ha riacceso la luce nell'Inter

01:04
Tacchinardi: "Con Chivu l'Inter ha preso uno che le ha dato veleno."

Tacchinardi: "Con Chivu l'Inter ha preso uno che le ha dato veleno."

01:47
Trevisani: "Juve, questo mercato è fallimentare!"

Trevisani: "Juve, questo mercato è fallimentare!"

02:43
Sabatini: "Con De Bruyne Conte era andato in cortocircuito, ora..."

Sabatini: "Con De Bruyne Conte era andato in cortocircuito, ora..."

01:47
Biasin: "Napoli forte? Sì, ma con tutti quegli acquisti..."

Biasin: "Napoli forte? Sì, ma con tutti quegli acquisti..."

03:42
Viviano: "Yildiz non va mai sostituito"

Viviano: "Yildiz non va mai sostituito"

02:21
Trevisani: "Spalletti in 45 giorni non poteva cambiare la Juve"

Trevisani: "Spalletti in 45 giorni non poteva cambiare la Juve"

02:39
Sabatini: "Spalletti, pensi troppo! Come in Nazionale..."

Sabatini: "Spalletti, pensi troppo! Come in Nazionale..."

02:51
Russo: "Peggior Juve dell'anno, ma questo Napoli è indomabile"

Russo: "Peggior Juve dell'anno, ma questo Napoli è indomabile"

02:51
Biasin: "Ora la Juve rischia pure il 4° posto"

Biasin: "Ora la Juve rischia pure il 4° posto"

00:51
Tacchinardi: "Se Tudor avesse perso così, l'avrebbero massacrato"

Tacchinardi: "Se Tudor avesse perso così, l'avrebbero massacrato"

01:11
Sabatini: "Juve confusa? Colpa di Spalletti"

Sabatini: "Juve confusa? Colpa di Spalletti"

04:00
La moviola di Napoli-Juventus: il gol di Yilidz è regolare?

Napoli-Juve e il gol di Yildiz: Locatelli su Hojlund è come Rrahmani su Koné

01:38

Inzaghi e Fabregas sono già archiviati: Inter, questa è la Chivu dance

03:35
Conte-Spalletti, faccia a faccia

Conte vs Spalletti, il confronto al microscopio: il saluto, i fischi, la resa

01:00
Tacchinardi: "Juve, Spalletti ha migliorato nulla!"

I tifosi Juve criticano Spalletti per i cambi: "Bollito" | Tacchinardi: "Non è cambiato niente"

00:25
Pressing: da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5

Pressing: da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5

00:30
Riparte l'anno calcistico con Pressing Estate

Riparte l'anno calcistico con Pressing Estate

I più visti di Pressing

Le Pagelle di Napoli-Juventus

Le Pagelle di Napoli-Juventus

Sabatini: "Fabregas è testardo e presuntuoso"

Sabatini: "Fabregas è testardo e presuntuoso"

Tacchinardi: "Con Chivu l'Inter ha preso uno che le ha dato veleno."

Tacchinardi: "Con Chivu l'Inter ha preso uno che le ha dato veleno."

Sabatini: "Con De Bruyne Conte era andato in cortocircuito, ora..."

Sabatini: "Con De Bruyne Conte era andato in cortocircuito, ora..."

"Arbitro, sei scarso": il labiale che costa l'espulsione a Gila

"Arbitro, sei scarso": il labiale che costa l'espulsione a Gila

Domandone: "La Fiorentina retrocederà?"

Domandone: "La Fiorentina retrocederà?"