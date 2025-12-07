Napoli-Juve, Spalletti nella bufera: tifosi furiosi per la formazione e il cambio di Yildiz. Tacchinardi: "Nessuna crescita"

Se la formazione iniziale ha destato perplessità, la gestione dei cambi ha fatto esplodere la rabbia. Kenan Yildiz, unico a salvarsi dal grigiore generale e autore del gol del pareggio, è stato richiamato in panchina proprio nel momento in cui la Juve sembrava poter ribaltare il match. La mossa di togliere il turco (e Conceição) per inserire Miretti e Openda solo nel finale è stata vista come un suicidio tattico: "Ha fatto ai napoletani il regalo di Natale", "Uno che sostituisce Yildiz così, dovrebbe presentarsi al J-Medical per un elettroencefalogramma".