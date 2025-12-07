Logo SportMediaset

napoli-juve

Napoli-Juve, le pagelle di Piantanida: Neres "acqua a garganella!", Cabal perde tutto alla Ruota della Fortuna

Hojlund policronico, Kelly senza commento e Yildiz non si può togliere mai

di Frank Piantanida
07 Dic 2025 - 23:51
02:16 

NERES 8
In tutto il campionato scorso e fino alla tragica partita con il Bologna del 9 novembre di quest’anno: totale gol in Serie A 2. Da quel giorno tre gol in tre partite e stavolta assist per l’1-0 di Hojlund. Conte aveva la gola secchissima e ci sta pensando il brasiliano a portare “acqua, acqua a garganella!” come Aldo in Chiedimi se sono felice.

CABAL 3,5
Dopo averlo fatto in Coppa Italia martedì, torna titolare anche in campionato dopo 13 mesi. E, in effetti, si poteva forse aspettare ancora un pochino. In questo momento sfidare Neres è un po’ come giocare alla Ruota della Fortuna: vede al massimo una consonante sulla maglietta, poi la soluzione si allontana troppo in fretta.

ELMAS 7
Vi dirò, vi dirò, vi dirò che la famiglia ha una pasticceria in Macedonia da oltre 30 anni, si chiama “Mandarina” e il ragazzo anche da lontano dice che sente i profumi, gli odori, le fragranze delle delizie che prepara papà. Vi dirò che volevo solo trovare qualcosa da raccontare che fosse più dolce della sua partita nel ruolo di Lobotka.

YILDIZ 7,5
Luciano, perché? Perché a venti minuti dalla fine hai tolto gli auricolari dalle orecchie della squadra? Senza un reale motivo o una spiegazione comprensibile a noi plebaglia del racconto calcistico, a 44 anni dalla pubblicazione del disco dei Pooh “Chi fermerà la musica?” Spalletti ha voluto impersonificare la risposta.

KELLY 3
È il voto senza commenti di Napoli-Juventus.

HOJLUND 8,5
Due gol, chilometri di corsa, contrasti, falli, recuperi per i compagni. Quando nei prossimi giorni dovete parlare di lui con gli amici sparate lì che è un attaccante policronico: i policronici sono quelli che fanno mille cose assieme, sfruttando al massimo la limitatezza del tempo per infilarci più cose possibili. Oh, dite che l’ho inventato io…

napoli-juve
pagelle piantanida
pressing

