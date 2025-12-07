Napoli-Juve, le pagelle di Piantanida: Neres "acqua a garganella!", Cabal perde tutto alla Ruota della Fortuna

NERES 8

In tutto il campionato scorso e fino alla tragica partita con il Bologna del 9 novembre di quest’anno: totale gol in Serie A 2. Da quel giorno tre gol in tre partite e stavolta assist per l’1-0 di Hojlund. Conte aveva la gola secchissima e ci sta pensando il brasiliano a portare “acqua, acqua a garganella!” come Aldo in Chiedimi se sono felice.