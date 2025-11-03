Logo SportMediaset

INTER

Inter, Sabatini: "Chivu è meglio di Inzaghi e come comunicazione e idee è un gigante"

L'opinionista a Pressing elogia il tecnico nerazzurro che, numeri alla mano, ha una media punti superiore a tutti i predecessori

03 Nov 2025 - 15:29
02:39 

Senza giri di parole: il pensiero di Sandro Sabatini è chiaro e le sue dichiarazioni, rilasciate nel corso della puntata di Pressing di domenica sera, non lasciano spazio alle interpretazioni. L'opinionista Mediaset, chiamato a esprimersi sul nuovo corso dell'Inter, ha infatti così sentenziato: "Chivu è meglio di Inzaghi". Un parere che va oltre la bravura sul campo: "Dal punto di vista comunicativo e delle idee è un gigante".  L'allenatore arrivato in nerazzurro con solo 13 partite in Serie A, adesso parla da condottiero: sinora 17 partite e 12 vittorie.  

Rispetto a Inzaghi, ha evidenziato Sabatini, Chivu sta mostrando più coraggio nelle scelte: spesso tiene fuori i big (a Verona Acerbi, Dumfries, Dimarco, Barella) e viene comunque ripagato da chi li sostituisce. All'appello, nell'ultimo mese, è mancato però capitan Lautaro, che non segna da 4 partite in campionato, ma non riposa comunque mai: titolare 11 volte su 13 in stagione. Ma forse, visto il periodo, andrebbe fatto rifiatare di più. Ed è questo uno dei punti su cui lavorare, insieme al tabù degli scontri diretti ereditato dalla passata stagione. Il ritorno di Thuram, almeno per quanto riguarda la 'questione riposo', è di certo una notizia alquanto positiva.  

