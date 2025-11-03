Inter, Sabatini: "Chivu è meglio di Inzaghi e come comunicazione e idee è un gigante"

Senza giri di parole: il pensiero di Sandro Sabatini è chiaro e le sue dichiarazioni, rilasciate nel corso della puntata di Pressing di domenica sera, non lasciano spazio alle interpretazioni. L'opinionista Mediaset, chiamato a esprimersi sul nuovo corso dell'Inter, ha infatti così sentenziato: "Chivu è meglio di Inzaghi". Un parere che va oltre la bravura sul campo: "Dal punto di vista comunicativo e delle idee è un gigante". L'allenatore arrivato in nerazzurro con solo 13 partite in Serie A, adesso parla da condottiero: sinora 17 partite e 12 vittorie.