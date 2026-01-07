Le pagelle di Piantanida della 19ª giornata:"Fagioli parla con Modric, "sempre il solito" Zaniolo

BUTEZ 7,5

Da quando è arrivato sto ragazzo è “bravo con i piedi, ma non para”. L’ho sentita così tante volte, che mi sono addormentato, svegliandomi dopo un intero girone d’andata con il Como miglior difesa, record di partite senza gol subiti per il belga (9 su 18) e 54 parate totali in campionato. Sto ragazzo è bravo con i piedi, ma non para lo dite solo voi.