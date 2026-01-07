Logo SportMediaset

i voti

Le pagelle di Piantanida della 19ª giornata:"Fagioli parla con Modric, "sempre il solito" Zaniolo

Il "prof." Frank Piantanida prova a spiegare a Ferguson quanto è dura la vita con Gasperini. Zaniolo è "sempre il solito", ma diverso dal solito e Fagioli deve parlare con Modric.

07 Gen 2026 - 23:46
02:37 

FAGIOLI 7
Vi dirò, vi dirò, vi dirò quello che gli dirà Luka Modric quando lo incrocerà domenica sul campo: “Sembravi me, ho rivisto l’assist che hai fatto a Gosens e, stai calmo, ma sembravi me”.

BUTEZ 7,5
Da quando è arrivato sto ragazzo è “bravo con i piedi, ma non para”. L’ho sentita così tante volte, che mi sono addormentato, svegliandomi dopo un intero girone d’andata con il Como miglior difesa, record di partite senza gol subiti per il belga (9 su 18) e 54 parate totali in campionato. Sto ragazzo è bravo con i piedi, ma non para lo dite solo voi.

ORSOLINI 4
All’Università di Milano Bicocca è stata scoperta Cloud-9, la prima “galassia fantasma” senza stelle. Si vede benissimo sopra Bologna da un mesetto a questa parte, chiedete il telescopio al capitano.

FERGUSON 7,5
La sensazione è che da quando è arrivato giochi solo per far cambiare idea a Gasperini. E, nella vita, se c’è una cosa difficile da fare in senso assoluto è far cambiare idea a Gasperini. Per capirci, è più facile che Trevisani e Sabatini siano d’accordo su Allegri. No, dai questo no, c’è sempre più speranza per l’impresa dello scozzese.

BELLA-KOTCHAP 7
La Braderie a Lilla, Portobello Road a Londra, Les Puces de Saint-Ouen a Parigi. Sono i mercatini delle pulci più famosi d’Europa dove se siete bravi e fortunati fate affari con poco. In Italia da qualche anno abbiamo Verona: come rovistano a Verona sulle bancarelle nessuno.

NZOLA 3
“Deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica” dice Gilardino, ma non è compito nostro riportare quali sono i suggerimenti che arrivano da Pisa in queste ore. Le ultime, tra l’altro, in quella città.

KRSTOVIC 8
È il voto senza commento del turno infrasettimanale.

ZANIOLO 7,5
“Sempre il solito”. Quanto è più bello e rilassante poter dire “sempre il solito” senza fare riferimenti a falli, reazioni, ammonizioni, fischi? Ed è sempre il solito Gattuso che deve prendere nota, tra l’altro.

pagelle piantanida
19.a giornata
