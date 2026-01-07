Logo SportMediaset

pressing

La moviola di Napoli-Verona: mano di Hojlund, giusto annullare il gol

Graziano Cesari e gli ospiti di Pressing discutono del gol annullato"alla squadra di Conte: una decisione corretta?

07 Gen 2026 - 23:43
02:14 

Graziano Cesari durante Pressing analizza il gol annullato alla squadra di Conte in Napoli-Verona: "Marchetti vede l'azione e indica il centro del campo, assegna quindi il gol. Mi attendo quindi che venga richiamato al VAR e invece dopo oltre due minuti la decisione avviene direttamente dalla sala VAR. Il tocco di mano c'è". Biasin: “La scelta è corretta, il regolamento è sbagliato”.

napoli verona
hojlund
moviola
rigore
mano

