La moviola di Napoli-Verona: mano di Hojlund, giusto annullare il gol

Graziano Cesari durante Pressing analizza il gol annullato alla squadra di Conte in Napoli-Verona: "Marchetti vede l'azione e indica il centro del campo, assegna quindi il gol. Mi attendo quindi che venga richiamato al VAR e invece dopo oltre due minuti la decisione avviene direttamente dalla sala VAR. Il tocco di mano c'è". Biasin: “La scelta è corretta, il regolamento è sbagliato”.