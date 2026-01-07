Lazio, i giocatori contro Sozza: "Fermatevi, è imbarazzante"

A quel punto è intervenuto Luca Pellegrini, alzando i toni della discussione di fronte a quella che riteneva un'ingiustizia palese: "Fermatevi ragazzi, è imbarazzante", ha esclamato il terzino. Parole che hanno provocato la reazione stizzita di Sozza, apparso comunque in difficoltà nel gestire il pressing dei giocatori tanto da girarsi parzialmente: "No, fermatevi voi ragazzi. Non esagerate". L'ultima parola è stata ancora di Pellegrini, incredulo di fronte alla spiegazione ricevuta: "È chiarissimo. Non è rigore quello?".