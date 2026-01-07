Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
lazio-fiorentina

Lazio, i giocatori contro Sozza: "Fermatevi, è imbarazzante"

Tra primo e secondo tempo le proteste forti per il rigore non concesso su Gila.

07 Gen 2026 - 23:35
00:17 

La tensione di Lazio-Fiorentina non si è esaurita sul prato dell'Olimpico, ma è esplosa nel tunnel degli spogliatoi durante l'intervallo. Al centro delle proteste biancocelesti il contatto in area su Mario Gila, giudicato regolare dall'arbitro Sozza. Le telecamere hanno catturato un dialogo serrato tra il direttore di gara e i leader della squadra, Mattia Zaccagni e Luca Pellegrini, decisi a chiedere spiegazioni per il mancato rigore. Le immagini sono state mostrate a Pressing.

"Solo una pizzicata": la difesa dell'arbitro

 Il capitano Zaccagni ha incalzato subito l'arbitro, sottolineando la dinamica dell'azione: "C'ha la porta davanti e l'altro lo tira giù". La replica di Sozza non si è fatta attendere, derubricando il contatto a un episodio veniale e accusando il difensore laziale di aver accentuato la caduta: "Lui gli dà una pizzicata e lui si butta giù".

Lo scontro con Pellegrini: "Fermatevi voi"

 A quel punto è intervenuto Luca Pellegrini, alzando i toni della discussione di fronte a quella che riteneva un'ingiustizia palese: "Fermatevi ragazzi, è imbarazzante", ha esclamato il terzino. Parole che hanno provocato la reazione stizzita di Sozza, apparso comunque in difficoltà nel gestire il pressing dei giocatori tanto da girarsi parzialmente: "No, fermatevi voi ragazzi. Non esagerate". L'ultima parola è stata ancora di Pellegrini, incredulo di fronte alla spiegazione ricevuta: "È chiarissimo. Non è rigore quello?". 

lazio-fiorentina
sozza
zaccagni
pellegrini

Ultimi video

01:52
Sabatini: "Ho paura per l'arbitro di Inter-Napoli..."

Arriva Inter-Napoli e Trevisani avvisa Rocchi: "Poverino chi arbitrerà"

00:57
Tacchinardi: "Lo ripeto: David è presuntuoso"

David si riscatta col Sassuolo, Tacchinardi non fa retromarcia: "Presuntuoso"

00:46
Ordine: "Vlahovic può andare al Milan, per tre ragioni"

Vlahovic-Milan si può davvero fare: i tre motivi per vederlo rossonero

02:53
Sabatini risponde a Spalletti: "Allusioni fuori realtà, e io non tifo per nessuno!"

Sabatini risponde a Spalletti: "Allusioni fuori realtà, e io non tifo per nessuno!"

00:44
Sabatini: "Il Napoli pensava di passeggiare con il Verona"

Sabatini e il mezzo stop del Napoli: "Pensava di passeggiare con il Verona"

02:46
Ordine: "Spalletti doveva prendersela con Locatelli, non con Sabatini"

Ordine: "Spalletti doveva prendersela con Locatelli, non con Sabatini"

01:02:08
Mercoledì 7 gennaio

Mercoledì 7 gennaio

01:10
Sabatini: "Juve, il sorpasso al Napoli si può"

Sabatini: "Juve, il sorpasso al Napoli si può"

01:37
Tacchinardi: "Juve in crescita, Spalletti lavoro straordinario"

Tacchinardi: "Juve in crescita, Spalletti lavoro straordinario"

00:42
Chivu non si esalta: "Sarà lunga, siamo solo a metà"

Chivu non si esalta: "Sarà lunga, siamo solo a metà"

03:21
"È imbarazzante": il colloquio nel tunnel tra Sozza e i giocatori della Lazio

"È imbarazzante": il colloquio nel tunnel tra Sozza e i giocatori della Lazio

01:34
La moviola di Parma-Inter: perché è regolare il gol di Dimarco

La moviola di Parma-Inter: perché è regolare il gol di Dimarco

02:48
Sassuolo-Juventus Remix

Sassuolo-Juventus Remix

01:09
Scudetto Western

Scudetto Western

02:12
Biasin: "Akanji è stato il miglior acquisto di tutta la Serie A"

Biasin: "Akanji è stato il miglior acquisto di tutta la Serie A"

01:01
Conte: "Il Var è soggettivo…"

Conte: "Il Var è soggettivo…"

01:19
Russo: "Inter-Napoli? Non sono per nulla preoccupato"

Russo: "Inter-Napoli? Non sono per nulla preoccupato"

01:58
Tacchinardi: "Inter, non c'è mai stata quest'intesa tra squadra e allenatore"

Tacchinardi: "Inter, non c'è mai stata quest'intesa tra squadra e allenatore"

01:42
Il Mercato dei sogni

De Bruyne può lasciare il Napoli? La verità di mercato a Pressing

02:37

Le pagelle di Piantanida: Fagioli parla con Modric, "sempre il solito" Zaniolo

01:40
Domandone: "Come finirà Inter-Napoli"

Come finirà Inter-Napoli? Lo studio di Pressing risponde (e si divide)

02:14
La moviola di Napoli-Verona: il tocco di Buongiorno era da rigore?

La moviola di Napoli-Verona: mano di Hojlund, giusto annullare il gol

03:21
La moviola di Napoli-Verona: giusto annullare il gol di Hojlund?

Marchetti sbaglia su Buongiorno-Valentini: perché non era rigore

00:17
Lazio, i giocatori contro Sozza

Bufera Lazio, i giocatori contro Sozza (che risponde): "Fermatevi, è imbarazzante"

01:14
Palladino-Gasp, che scontro!

Palladino-Gasp, che scontro: "Che pagliacciata", "Sei un buffone"

01:52
Sabatini: "Ho paura per l'arbitro di Inter-Napoli..."

Arriva Inter-Napoli e Trevisani avvisa Rocchi: "Poverino chi arbitrerà"

I più visti di Pressing

Confronto tra mani in area: Ricci vs Kaba

Tra Juve e Milan: perché Kaba è da rigore e Ricci no? La spiegazione di Cesari

Palladino-Gasp, che scontro!

Palladino-Gasp, che scontro: "Che pagliacciata", "Sei un buffone"

Il Mercato dei sogni

Theo-Juve, la verità: c'è un ostacolo | Tacchinardi: "Spacca e fa male"

Zapelloni: "I giocatori dell'Inter non sono abituati a essere ammoniti..."

Zapelloni provoca: "I giocatori dell'Inter non sono abituati a essere ammoniti..."

La moviola di Atalanta-Roma: il gol di Scalvini era da annullare?

La moviola di Atalanta-Roma: il gol di Scalvini era da annullare?

Tacchinardi: "Theo alla Juve? Può spaccare"

Tacchinardi: "Theo alla Juve? Può spaccare"